«Что-то даже екает внутри при звуке летящего самолета» 19.06.2021, 13:19

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Что происходит на месте крушения самолета спустя месяц после трагедии в Барановичах.

Издание Intex-press побывало во дворе на улице Розы Люксембург, где 19 мая погибли летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Прошел месяц с момента крушения Як-130. На месте, где упал самолет, – пустырь. Он даже не зарос травой, земля – как открытая рана. О трагедии напоминает и венок с цветами.

«Что-то даже екает внутри при звуке летящего самолета»

К месту, где стоят цветы и венок, подходит женщина с велосипедом. Крестится, читает молитву. Приближаюсь к ней и вижу, что у нее на глазах слезы.

Фото: intex-press.by

Женщина говорит, что ее зовут Вера Константиновна и живет она неподалеку.

– Я периодически заезжаю сюда, чтобы помолиться за этих погибших ребят, – поясняет она. – А когда летит самолет, я сразу вспоминаю этих летчиков. Страха нет, только воспоминания…

А вот жительница дома №2Д на улице Розы Люксембург Снежана до сих пор испытывает тревогу, когда слышит гул самолета.

– Буквально вчера разговаривала с соседкой на улице и слышу: летит самолет. Да так низко над домами. Стало страшно, что опять такое может повториться, – говорит она. – Чувство очень неприятное. Что-то даже екает внутри при звуке летящего самолета. Я даже после крушения не выходила на улицу и в окно боялась смотреть. Это страшно.

«Говорят, что сделают сквер»

На пустыре автогрейдер разравнивает песок, убирает ямы. Местные говорят, что после случившегося им немного выровняли дорогу – «уложили камнями с песком, и теперь хотя бы ям больших нет».

Фото: intex-press.by

По словам жильцов домов, периодически к ним приезжают то представители КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», то чиновники из горисполкома.

– Что-то смотрят, решают. Говорят, что на месте гибели летчиков в следующем году собираются сделать сквер. Но точно ли, не знаем, – рассказывает Снежана. – Нам же хочется, чтобы восстановили столик и лавочки, которые были демонтированы после трагедии, и площадку для детей, которую мы несколько лет назад сделали своими руками. Я даже в горисполком звонила по этому вопросу. Сказали, что будут решать. А когда и положительным ли будет решение – вопрос.

«Такое не забудется никогда»

Местные жители говорят, что о происшествии 19 мая будут помнить еще очень долго.

– Забыть такое нельзя. Да и не забудется никогда, – отмечает Иван Иванович, житель дома №2Б на улице Розы Люксембург. – Эхо трагедии и память о ней будет с нами долго.

А Снежана добавляет:

– Осознание того, что случилось, пришло сейчас. Если бы летчики катапультировались по приказу и самолет упал на наш дом, то даже представить страшно, что было бы. Ушел муж на работу, а на месте дома руины и возвращаться некуда – ни семьи, ни дома… Ценой жизни этих ребят мы сейчас живем.

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

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