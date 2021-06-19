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В Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа: видео

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  • 19.06.2021, 21:42
  • 10,154
В Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа: видео

Крокодиляриум вследствие наводнения затопило «до потолка».

Российский телеканал РЕН ТВ 19 июня сообщил, что в оккупированной Ялте после потопа в крокодиляриуме "вырвались на свободу" и "гуляют" 70 крокодилов, пишет gordonua.com.

После этого в Instagram крокодиляриума опубликовали ролик, на котором, предположительно, владелец Виктор Жиленко рассказывает, что "ловля крокодилов – непростое занятие" и что она продолжается. На видео показали процесс поимки одной из рептилий.

Автор видео сказал, что уже удалось поймать 30 крокодилов, но еще "жменя" находится на свободе.

В описании к видео подчеркивается, что "никто не сбежал".

Крокодиляриум в оккупированной РФ Ялте вследствие наводнения затопило "до потолка" 18 июня. Жиленко сообщал, что ни одно из 200 животных, которые находились в помещении, не погибло. Большинство рептилий смогли эвакуировать в тот же день, в крокодиляриуме оставались большие крокодилы.

Позже там сообщили, что одна из лягушек пропала без вести. Из помещений еще откачивают воду.

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня. B городе за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. B последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести, 18 пострадало.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.

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