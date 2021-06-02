Анастасия Сорокина покинула пост руководителя Белорусской федерации шахмат 3 2.06.2021, 18:45

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Анастасия Сорокина

Источник: tribuna.com

Она была одной из подписанток письма спортсменов против насилия силовиков и за новые выборы в Беларуси.

Анастасия Сорокина покинула пост руководителя Белорусской федерации шахмат. Она утверждает, что приняла решение сама и что планирует учиться в магистратуре в одном из европейских университетов. "Мой выбор сейчас — это моя семья и мои близкие люди", — пишет Сорокина в своем письме.

Анастасия Сорокина была одной из подписанток письма спортсменов против насилия силовиков и за новые выборы в Беларуси. Кроме руководства белорусской федерацией она также является вице-президентом Международной федерации — FIDE.

"Я абсолютно уверена, что мои опыт и новые знания еще обязательно пригодятся моей стране, — продолжает Анастасия Сорокина. — Моей любимой Беларуси".

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