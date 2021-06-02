закрыть
2 июня 2021, среда, 19:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анастасия Сорокина покинула пост руководителя Белорусской федерации шахмат

3
  • 2.06.2021, 18:45
  • 2,750
Анастасия Сорокина покинула пост руководителя Белорусской федерации шахмат
Анастасия Сорокина
Источник: tribuna.com

Она была одной из подписанток письма спортсменов против насилия силовиков и за новые выборы в Беларуси.

Анастасия Сорокина покинула пост руководителя Белорусской федерации шахмат. Она утверждает, что приняла решение сама и что планирует учиться в магистратуре в одном из европейских университетов. "Мой выбор сейчас — это моя семья и мои близкие люди", — пишет Сорокина в своем письме.

Анастасия Сорокина была одной из подписанток письма спортсменов против насилия силовиков и за новые выборы в Беларуси. Кроме руководства белорусской федерацией она также является вице-президентом Международной федерации — FIDE.

"Я абсолютно уверена, что мои опыт и новые знания еще обязательно пригодятся моей стране, — продолжает Анастасия Сорокина. — Моей любимой Беларуси".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович