В 25 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов

В 25 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов5
- 20.06.2021, 15:57
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Больше всего районов попало под ограничительные меры в Гродненской области.
Согласно данным Минлесхоза в Беларуси на 20 июня запрещено посещать леса в шести регионах Беларуси. Речь идет о Клическом, Кировском, Бобруйском, Горецком, Дрибинском и Мстиславском районах Могилевской области.
Ранее ограничения на посещение лесов введены в 19 районах страны. Это Островецкий, Сморгонский, Вороновский, Ивьевский, Новогрудский, Лидский, Дятловский, Щучинский, Гродненский, Мостовский, Слонимский, Зельвенский, Волковыский, Свислочский и Берестовитский районы Гродненской области, Октябрьский, Речицкий и Буда-Кошелевский районы Гомельской области и Солигорский район на Минщине.