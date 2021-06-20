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Путин поменял уточек на танки

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 20.06.2021, 16:31
  • 2,768
Путин поменял уточек на танки

Почему выбор главы Кремля пал на беспартийного Лаврова с партийным Шойгу.

«Я напоминаю старую енотовую шубу, которая уложена в сундук и засыпана камфарою, и совершенно недоумеваю, зачем я понадобился...», - говорил 75 летний Иван Горемыкин после назначения царем в 1914 году премьер-министром.

Назначение президентом РФ (не является членом ЕР) немолодых министров Лаврова и Шойгу в федеральную пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах 2021 года – то же вытаскивание потасканных шуб политиков из старого сундука.

Шойгу последний раз выволакивали на думские выборы в 2003-м, почти 20 лет назад, вторым номером после забытого сейчас Грызлова (третьим шел Лужков). А впервые тогда еще сравнительно молодого и аполитичного «спасателя» Шойгу поставили во главе думского списка в 1999 году – спасать ельцинскую семья от провала на выборах от партии региональной элиты во главе с Лужковым и Примаковым.

Почему президентский выбор пал на беспартийного Лаврова с партийным Шойгу понятно: у них после Путина самый высокий рейтинг доверия. Дальше идет Мишустин, но ставить в федеральный список и его – значит, давать какие-то ненужные сигналы, подпитывая слухи (распространяемые в т.ч. и людьми премьера), что он и есть будущий путинский преемник.

А так Лавров и Шойгу отработают свои представительские номера и вернутся к чудо-дипломатии и чудо-оружию. Вряд ли Путин хочет отправить их в такую унизительную отставку, какой только может считаться ссылка в столь бессмысленный орган как теперешняя Госдума.

Что касается самого известного ковид-доктора Проценко, известной в узких кругах главы образовательного центра «Сириуса» Шмелевой, детского омбудсмена попадьи Кузнецовой (3, 4 ,5 номера в федеральном списке ЕР), видимо, Путин или его администрация считают, что эта троица - отличный PR-ход. Один спасает жизни, вторая – умы и образование, третья – детей и семьи.

Только гражданам, по доброй воле или принуждению голосующим за «Едро», все равно, кто стоит во главе списка. Тем же, кто ни за что не поддержит ЕР – эту партию номенклатуры, коррупционеров и приспособленцев, тоже все равно, кто ведет их на очередные «честные» выборы, а теперь еще и с многодневным голосованием на пеньках.

Хоть тот же Медведев-«вы тут держитесь». Он вполне успешно ( если судить по официальным результатам ЕР на выборах) работал лицом партии в 2011 и в 2016 годах.

Но Путин, похоже, верит в рейтинги. А, по ВЦИОМ, Медведев на первом месте среди политиков по степени недоверия.

В этом смысле плесские уточки, тосканские виноградники, а еще больше прошлогодняя отставка с поста премьера сделали свое дело.

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