Нацбанк Беларуси лжет? 1 20.06.2021, 16:39

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Ведомство может скрывать данные по ЗВР, объему депозитов и реальной инфляции.

Руководитель НАУ Павел Латушко заявил, что Нацбанк дает ложную информацию об инфляции. По его данным, цены в Беларуси за год выросли не на 9,4%, а почти на 15%.

«Белорусы спасают деньги из банков, а Нацбанк пытается это скрыть. Вы завышаете сведения по объемам депозитов в банках. На деле общий объем депозитов физлиц почти в 2 раза ниже указанного в отчетах Нацбанка», – заявил он.

Опроверг он и данные относительно золотовалютных резервов. По его словам, они составляют не $ 7,7 млрд, а около $ 6 млрд.

Такие данные были получены от сотрудников Национального банка.

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