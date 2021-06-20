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Нацбанк Беларуси лжет?

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  • 20.06.2021, 16:39
  • 3,478
Нацбанк Беларуси лжет?

Ведомство может скрывать данные по ЗВР, объему депозитов и реальной инфляции.

Руководитель НАУ Павел Латушко заявил, что Нацбанк дает ложную информацию об инфляции. По его данным, цены в Беларуси за год выросли не на 9,4%, а почти на 15%.

«Белорусы спасают деньги из банков, а Нацбанк пытается это скрыть. Вы завышаете сведения по объемам депозитов в банках. На деле общий объем депозитов физлиц почти в 2 раза ниже указанного в отчетах Нацбанка», – заявил он.

Опроверг он и данные относительно золотовалютных резервов. По его словам, они составляют не $ 7,7 млрд, а около $ 6 млрд.

Такие данные были получены от сотрудников Национального банка.

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