Медики рассказали, как защититься от жары 2 20.06.2021, 17:28

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Есть несколько способов снизить влияние высоких температур на организм.

В Беларуси установилась жаркая погода, из-за которой страдают люди, особенно восприимчивые к погодным условиям. Британские медики из Университета Лафборо утверждают, что есть несколько способов снизить влияние высоких температур на организм, сообщает medikforum.ru.

Специалисты советуют при перегреве организма принимать теплый или даже горячий душ. Несмотря на кажущуюся парадоксальность этого, медики отмечают, что горячая вода приводит к запуску механизма потоотделения, который регулирует теплоотдачу и снижает температуру тела. Аналогичный эффект наблюдается при употреблении горячих напитков.

«Напиток с температурой 50°C приводит к более высокому потоотделению (около 570 мл против около 465 мл для 1,5°C). На практике это означает, что выделяется больше пота, который испаряется с поверхности кожи, увеличивая потери тепла от испарения и уменьшая накопление тепла телом», — пояснили врачи из Великобритании.

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