закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Археологи обнаружили крупнейшее млекопитающее, обитавшее на Земле

2
  • 20.06.2021, 21:45
  • 4,324
Археологи обнаружили крупнейшее млекопитающее, обитавшее на Земле

Оно весило 24 тонны.

Китайские и американские палеонтологи обнаружили древний вид носорога Paraceratherium linxiaense, который был крупнейшим наземным млекопитающим из всех, что обитали на планете. Об этом сообщает Nature.

Останки носорога нашли в странах Азии, а также в Восточной Европе. Проанализировав окаменелости, ученые установили, что носорог весил до 24 тонн, что сравнимо с весом шести слонов. Его плечи находились на уровне 4,8 метра, голова — на высоте 7 метров, а тело достигало почти 8 метров в длину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин