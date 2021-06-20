Археологи обнаружили крупнейшее млекопитающее, обитавшее на Земле 2 20.06.2021, 21:45

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Оно весило 24 тонны.

Китайские и американские палеонтологи обнаружили древний вид носорога Paraceratherium linxiaense, который был крупнейшим наземным млекопитающим из всех, что обитали на планете. Об этом сообщает Nature.

Останки носорога нашли в странах Азии, а также в Восточной Европе. Проанализировав окаменелости, ученые установили, что носорог весил до 24 тонн, что сравнимо с весом шести слонов. Его плечи находились на уровне 4,8 метра, голова — на высоте 7 метров, а тело достигало почти 8 метров в длину.

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