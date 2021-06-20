Рабочий лидер о ситуации в Беларуси: Это затишье перед бурей 1 20.06.2021, 22:24

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Белорусы готовятся отстаивать свои права.

Один из лидеров рабочего движения Беларуси, руководитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский стал гостем программы Studio X97. В ходе интервью он рассказал о ситуации в Беларуси.

— В прошлом году, Сергей, все мировые СМИ писали: «Беларусь», «Революция» Фотографии с утра до ночи на информационных телеканалах показывали. Потом была масса публикаций о том, что ужесточаются репрессии, аресты. В каком месте, по твоим ощущениям, мы находимся сейчас, если говорить о белорусской революции? Какой этап сейчас?

— Если говорить о белорусской революции на данный момент, то мы находимся сейчас в состоянии между партизанскими движениями и предзабастовочным положением в стране.

— То есть, это такое затишье перед бурей.

— Это затишье перед бурей. Белорусский народ наконец осознал, что права трудящихся нарушаются постоянно, условия работы крайне тяжелые, несоразмерно тяжелые по сравнению с заработными платами, заработные платы низкие, социальные права и гарантии не соблюдаются и не защищаются. И на фоне всего этого белорусы готовятся отстаивать свои права, отстаивать свои блага путем, возможно, даже забастовки.

— Я думаю, ты анализировал забастовки 2020 года?

— Да, анализировал.

— К какому выводу пришел?

— Пришел к выводу, что осенью 2020 года забастовки были малоэффективными, потому что они были не подготовлены.

— Что ты имеешь в виду, говоря: «не были готовы»? Как необходимо готовиться?

— Банальные вещи: запасаться той же едой. Человек, который выходит забастовку, должен осознавать для себя, в первую очередь, что когда он выйдет бастовать — ему нужно будет чем-то кормить свою семью. В первую очередь, не надо ни на кого надеяться. Наша задача, да — помогать бастующим людям. Но первая помощь должна приходить непосредственно от самого человека. Человек должен быть готов выйти в стачку, в финансовом плане постараться закрыть какие-то свои моменты, связанные с коммунальными платежами, кредитами и так далее. Человек должен быть максимально независим от государства, чтобы начать бастовать без ущерба для своей семьи.

— Сейчас какие настроения среди рабочих? Остались борцы?

— Да. На заводах до сих пор осталось достаточно много людей, которые готовы к активным действиям. Еще больше осталось людей, которые сомневаются в себе, в своих силах, не видят вариантов для выхода в забастовку. Это опять же потому, что они финансово пока зависимы от государства. Остались люди, которые против действующей власти, против того беспредела, который творится даже на их рабочих местах, против ущемления своих прав, но они не знают как перебороть это все. С этим нужно работать.

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