Украинский депутат: Санкции нужно ужесточать вплоть до полной блокады белорусского режима 21.06.2021, 7:31

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Против диктатора пора задействовать самые эффективные меры.

Украинские депутаты направили депутатское обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой относительно сотрудничества Лукашенко с террористами так называемой «ЛНР». Они потребовали завести уголовное дело против белорусского диктатора.

Кроме того, депутаты Верховной Рады Украины призвали правительства стран мира полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко, а также ввести новые санкции против узурпатора и его пособников.

Сайт Charter97.org поговорил автором этих инициатив, депутатом Верховной Рады Украины, главой межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексеем Гончаренко.

– Сотрудничество с террористами, которые убивают украинцев и захватили часть нашей территории при помощи России, – это красная линия для Украины. Реакция должна быть максимальная жесткая. Это нарушение нашего суверенитета.

– Как вы представляете суд над Лукашенко за сотрудничество с террористами? К каким последствиям может привести возбуждение подобного дела?

– Если дело будет возбуждено и будет следствие, то у нас есть процедура заочного суда, теоретически по ней можно идти. Я понимаю, что есть масса юридических сложностей. Не факт, что мы дойдем до конца этого пути, но даже если мы начнем – это будет хорошим сигналом.

– Украина и Евросоюз ввели санкции против режима в Беларуси. Насколько они эффективны и стоит ли усиливать их?

– Да, стоит. Как по мне, их эффективность пока невысокая. Санкции нужно ужесточать вплоть до полной блокады режима Лукашенко и прекращения всякого сотрудничества с ним.

– Евросоюз находится на пороге введения четвертого пакета экономических санкций против режима в Беларуси, которые будут носить секторальный характер и затронут банковскую и финансовую сферы, экспорт продуктов нефтепереработки, калийную отрасль и другие источники доходов Лукашенко и его окружения. Почему важно принимать такие меры против диктаторских режимов?

– Такой пакет санкций будет действительно иметь серьезное влияние, потому что вся эта экономическая активность фактически позволяет содержать силовиков, которые удерживают его режим у власти. Сегодня Лукашенко держится на двух опорах – силовики и Путин. Если у Лукашенко не будет денег оплачивать лояльность силовиков или он станет еще намного большей обузой для Путина, то режим может рухнуть. Поэтому такие меры надо принимать, это все надо делать.

– По вашему мнению, какие виды санкций самые эффективные против режима в Беларуси? Что можно еще сделать для ослабления власти узурпатора?

– Экономические санкции. Все санкции против него и его окружения им неприятны, но в целом уже понятно, что они там уже распрощались с мыслью жить или работать на Западе. Вот экономические секторальные санкции, я думаю, на сегодняшний день – самые эффективные.

– Насколько сильным будет удар по режиму, если белорусские банки отключат SWIFT? Такой пункт был в резолюции Европарламента.

– Это будет сильный удар, фактически для режима Лукашенко он остановит международную торговлю.

– Что вы можете посоветовать белорусам, которые продолжают борьбу против диктатуры в той или иной форме уже на протяжении 300 дней?

– Не отчаиваться, бороться и обязательно побеждать, потому что только в руках белорусов будущее их страны.

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