«Даже продавцы в шоке от цен» 4 21.06.2021, 10:14

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Фото: tut.by

Что происходит на вторичном рынке авто?

Из-за дефицита электронных чипов дорожают автомобили, в отпуск за границу нормально не съездить… Эти и не только факторы подталкивают к идее обновить машину, пишет abw.by. И, судя по наблюдениям за базой объявлений, качественные автомобили из Европы продаются быстро. Действительно ли на вторичном рынке наблюдается оживление? С этим и другими вопросами журналисты отправились в столичные автохаусы.

"Пытаемся удовлетворить спрос"

По словам заместителя директора компании AutoUnis Дмитрия Марковича, спрос сегодня превышает предложение:

– Сейчас наблюдается голод рынка, и мы видим, что спрос превышен, есть дефицит машин. Если в конце прошлого года можно было открыть предложения BMW 2-Series и увидеть там 20-30 вариантов, то сегодня в аналогичном списке ни одного автомобиля на "автомате" и в хорошей комплектации не представлено в принципе.

Наше основное направление деятельности – автомобили под заказ из Европы. И у нас спрос сейчас высокий, в Беларуси все по адекватным ценам вымыто. Пытаемся его удовлетворить.

Рост начался с начала весны. Но из-за того, что в Европе возник дефицит новых машин, там подорожала и "бэушка". Соответственно стали выше цены и в Беларуси.

Максимальной популярностью пользуются автомобили в ценовом сегменте от 10 до 15 тысяч долларов. 10-12 тысяч – это универсалы С-класса, 13-17 тысяч – минивэны и дизельные универсалы D-класса: Renault Talisman, Volkswagen Passat, до недавнего времени Skoda Superb. Если говорить про минивэны, то это извечная классика: Renault Grand Scenic, Citroёn C4 Grand Picasso, Volkswagen Touran.

Рост цен легко понять на примере Peugeot 308 SW. Если раньше они продавались за 10-12 тысяч долларов, то сегодня их цена – 12-13,5 тысячи в зависимости от комплектации.

Из актуальных тенденций можно отметить возросшее количество заказов на электромобили ввиду последних новостей об отмене нулевой пошлины. Есть интерес и к Nissan Leaf, и к Opel Ampera. Спрос на Tesla, в основном Model S, тоже никуда не делся.

"Активизировались россияне"

Рост спроса подтвердили и в CarLife Group, рассказав о том, что последнее время на рынке стали активно проявлять себя россияне, которые могут приобрести свежего "европейца" в Беларуси дешевле, чем у себя в стране:

– Активность покупателей возросла с потеплением в апреле и мае. У нас наибольшим спросом пользуются автомобили стоимостью 5-10 тысяч долларов, которые выставлены на комиссию. Их покупают сразу за наличные. В сегменте от 10 до 15 тысяч только процентов 40 машин покупается за свои средства, остальные через лизинг.

Среди свежих машин из Европы наиболее популярны Renault, Citroёn и Peugeot. Это и дизельные универсалы, и компактвэны, и "паркетники" – все то, чего не хватает у официальных дилеров новым.

Последнее время активизировались россияне, для которых покупка автомобиля в Беларуси сейчас выгодна, даже несмотря на то, что цены у нас из-за подорожания в Европе заметно выросли.

"Если машина человеческая и цена адекватная, долго она не стоит"

Рост интереса со стороны граждан РФ подтверждают и в автохаусе "Колесо Лидер", где почти половина свежих автомобилей из Европы уезжает к восточным соседям:

– Подъем продаж начался в конце февраля, хорошо шел процесс и в апреле – мае. По сути, рост стал заметен с начала года, хотя кредиты выросли, банковские продукты стали менее привлекательными.

Среди автомобилей, выставленных у нас на комиссию, чаще всего приобретают экземпляры стоимостью 4-5 тысяч долларов. Это тот сегмент, в котором большинство покупателей имеет полную сумму. Иногда на 3-3,5 тысячи могут докредитоваться, но редко.

Если же денег нет, кредит по ряду причин недоступен, а машина нужна – покупатели идут в лизинг.

А вот свежие европейские автомобили у нас не задерживаются, продаются очень быстро. 40 процентов их покупателей – россияне, но мы целенаправленно работаем на этот рынок. Если машина человеческая и цена адекватная, долго она не стоит.

Bердикт

Спрос на вторичном рынке есть – это подтвердили и другие опрошенные, повторив прозвучавшие выше тезисы. Наибольший интерес ожидаемо к дизельным универсалам С-класса стоимостью от 10.000$ до 15.000$, компактвэнам Renault Grand Scenic IV и Citroёn C4 Grand Picasso, а также к универсалам D-класса. Причем существенный вклад в статистику продаж вносят россияне, приезжающие в Минск на "Ласточке", а уезжающие на свежем "европейце".

Но машины действительно подорожали. "Еще совсем недавно никто и представить не мог, что Peugeot 308 будут продаваться за 13 тысяч долларов", – сказал сотрудник автосалона "Еврокар". Даже продавцы в шоке от итоговых цен.

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