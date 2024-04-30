Какая страна выделена на глобусе? 16 30.04.2024, 17:41

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Ответит только 10% человек.

С этим простейшим тестом по географии могут справиться только 10% людей. Все потому, что здесь нет вариантов ответа, и положиться на удачу и угадать будет намного сложнее, сообщает «Вокруг света».

Посмотрите на карту ниже и постарайтесь сказать, какая именно страна выделена на глобусе. Уделите внимание соседним странам и их очертаниям, они будут вам очень хорошей подсказкой и помогут найти верный ответ.

Если вы не смогли найти ответ, то вернитесь к задаче и попытайтесь сделать это еще раз. Возможно, со второй попытки у вас получится. Не сдавайтесь раньше времени.