Политолог: В Беларуси могут запретить выезд врачей за границу 1 30.04.2024, 14:37

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Все механизмы уже прописаны.

Белорусам призывного возраста могут запретить выезжать из Беларуси. Такую информацию получил сайт Charter97.org из двух не связанных между собой источников.

Реальный ли это сценарий? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Сценарий абсолютно реальный. Более того, для этого у режима есть все механизмы. Неконтролируемый выезд белорусов призывного возраста за рубеж признан в качестве одной из угроз в недавно обновленной военной доктрине.

Если такое положение нашло свое место в документе, который, по сути дела, определяет политику в данной области, то будут приниматься меры по нейтрализации данного риска.

Знаете, диктатуры очень хорошо учатся друг от друга. Белорусский режим очень внимательно следит за тем, что происходит в России. Например, за ходом мобилизации в 2022-ом году. Лукашенко провел работу над чужими ошибками в этой сфере.

Россия уже приняла ряд шагов, которые с осени вступят в силу: электронные повестки, на время мобилизационных мероприятий (8 месяцев в году) вводятся по умолчанию ограничения для граждан призывного возраста на выезд за рубеж. Соответственно, белорусский режим, скорее всего, пойдет по такому же пути.

Механизмы готовы, риск прописан, соответственно, дело осталось за малым: объявить о том, что данный процесс запускается. Я с доверием отношусь к появившейся информации, поэтому, да, будут ограничивать выезд белорусов призывного возраста за рубеж.

Отмечу, что здесь тема чуть-чуть более широкая, чем, условного говоря, ограничения на выезд молодых людей. Это касается и отдельных специальностей, например — врачей. Они все военнообязанные. Вне зависимости от пола. Сейчас и так не очень интересно идти в медицинский институт, ведь это гарантированное рабство во время учебы, а после окончания еще и выехать не дадут.

— Это реальная подготовка к войне?

— Да, это можно расценивать как одно из предварительных мобилизационных мероприятий, которые необходимы для того, чтобы быть готовым к участию в войне либо защите режима.