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Главы МИД Евросоюза дали «зеленый свет» на введение секторальных санкций против белорусского режима

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  • 21.06.2021, 13:21
  • 13,610
Главы МИД Евросоюза дали «зеленый свет» на введение секторальных санкций против белорусского режима
фото: dpa

Под удар попадут калийный, нефтяной и банковский сектора.

Главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных санкций против белорусского режима на заседании 21 июля. Санкции коснутся калийной и нефтяной отраслей, а также банковского сектора, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.

Санкции будут одобрены на заседании Евросовета и официально опубликованы через несколько дней.

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран ЕС также утвердили санкции против 78 физлиц и 8 белорусских компаний

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