Главы МИД Евросоюза дали «зеленый свет» на введение секторальных санкций против белорусского режима

Главы МИД Евросоюза дали «зеленый свет» на введение секторальных санкций против белорусского режима12
- 21.06.2021, 13:21
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Под удар попадут калийный, нефтяной и банковский сектора.
Главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных санкций против белорусского режима на заседании 21 июля. Санкции коснутся калийной и нефтяной отраслей, а также банковского сектора, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.
Санкции будут одобрены на заседании Евросовета и официально опубликованы через несколько дней.
Напомним, сегодня министры иностранных дел стран ЕС также утвердили санкции против 78 физлиц и 8 белорусских компаний
EU foreign ministers have now also given political green light for sectoral sanctions on #Belarus, hitting parts of its potash, oil and banking sectors. will be endorsed by leaders at #EUCO and then officially approved a few days later.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021