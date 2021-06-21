Главы МИД Евросоюза дали «зеленый свет» на введение секторальных санкций против белорусского режима 12 21.06.2021, 13:21

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фото: dpa

Под удар попадут калийный, нефтяной и банковский сектора.

Главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных санкций против белорусского режима на заседании 21 июля. Санкции коснутся калийной и нефтяной отраслей, а также банковского сектора, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.

Санкции будут одобрены на заседании Евросовета и официально опубликованы через несколько дней.

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран ЕС также утвердили санкции против 78 физлиц и 8 белорусских компаний

EU foreign ministers have now also given political green light for sectoral sanctions on #Belarus, hitting parts of its potash, oil and banking sectors. will be endorsed by leaders at #EUCO and then officially approved a few days later. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021

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