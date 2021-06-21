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Сотрудникам МВД грозит сокращение кадров и снижение зарплаты

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  • 21.06.2021, 14:56
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Сотрудникам МВД грозит сокращение кадров и снижение зарплаты

А нагрузка будет увеличена.

Совсем скоро в МВД состоится подведение итогов работы за первое полугодие 2021 года. Однако уже сейчас BYPOL может сообщить действующим сотрудникам ведомства, что планируется озвучить на указанном совещании.

Речь пойдет о некомплекте личного состава в органах внутренних дел и путях решения данного кадрового вопроса.

На текущий момент в подразделениях ОВД он составляет 18,4%.

Для сравнения, до августа 2020 года данный показатель долгое время держался на уровне 9%.

По сути, сейчас в милиции не хватает каждого пятого сотрудника. Причем речь идет именно о милиционерах, работающих «на земле», а никак не о руководителях, вакансии на должности которых и сегодня «закрываются» достаточно оперативно (ведь вопрос о качестве руководящих кадров давно уже никого не волнует).

Какой же выход из сложившейся ситуации видит руководство МВД? Как всегда, самый незамысловатый и он же самый «гениальный» - сократить вакантные должности. Несложно догадаться, как такое сокращение отразится на деятельности сотрудников: нагрузка останется как минимум прежней, а оплата труда за совмещение должностей существенно сократиться, так как надбавки уберут. В дальнейшем ожидается также обрезка потолков по должностям и категориям.

Вот такие тайные намерения у «заботливых» отцов-генералов. Так что есть повод еще раз задуматься над ценой их обещаний о сентябрьском повышении окладов, слух о котором намеренно запустили именно сейчас - в преддверии массового окончания сроков действующих контрактов у сотрудников.

Из хорошего можем сказать лишь о том, что тотальному сокращению планируется подвергнуть идеологическую службу ввиду очевидного провала работы по данному направлению. Но эти планы вряд ли получат одобрение в администрации нелегитимного. Ведь во все времена у подобных режимов «политруки» являлись кастой неприкасаемых.

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