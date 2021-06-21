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Глава МИД Люксембурга: Мое пожелание заключается в том, чтобы Лукашенко ответил перед Международным судом

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  • 21.06.2021, 18:36
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Глава МИД Люксембурга: Мое пожелание заключается в том, чтобы Лукашенко ответил перед Международным судом
ЖАН АССЕЛЬБОРН
Фото: THOMAS SAMSON/AFP/GETTY IMAGES

Жан Ассельборн также надеется, что санкции поставят режим Таракана на колени.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейский Союз показал, на что он способен при желании. Иное стало бы катастрофой, конечно, мы четко указываем, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке», – заявил Жан Ассельборн в Брюсселе во время встречи глав МИД ЕС.

По его словам, принятые Евросоюзом новые санкции по Беларуси будут «болезненными и, надеюсь, настолько болезненными, что поставят режим на колени».

«Мое пожелание заключается в том – мы этого решать не можем – чтобы однажды Лукашенко ответил перед Международным судом за те страдания, которые он нанес народу», – добавил Асельборн.

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