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В Англии нашли самые редкие золотые монеты

  • 22.06.2021, 8:05
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В Англии нашли самые редкие золотые монеты

Находкам будет присвоен статус сокровищ.

С помощью металлоискателя в английском графстве Норфолк нашли две золотые монеты, которые чеканили в середине XIV века при правлении короля Эдуарда ІІІ, сообщает «Вокруг света. Украина».

Как пояснила представитель бюро находок Норфолка Хелен Гик, после норманнского завоевания Англии в XI веке местная знать начала пользоваться серебряными пенни. Но Эдуард III, придя к власти в 1327 году, решил изменить это и ввел золотые монеты.

В начале 1344 года были отчеканены три монеты, которые назывались флорин, леопард и гелм. Но спроса на них не было. Как предполагают историки, пользоваться теми монетами было не практично, потому что каждая из них была стоимостью как минимальная зарплата рабочего в день. Поэтому позже их заменили на более дешевый нобль, который чеканили в 1351-52 годах.

Сегодня золотые монеты Эдуарда III — редкая находка: например, в музеях экспонируются только три образца леопардов. Лишь ненамного чаще встречается нобль.

В Норфолке же нашли сразу и леопард, и нобль, причем хорошо сохранившиеся. По словам Гик, их стоимость сейчас составляет около 12 тысяч фунтов стерлингов (451 тысяча гривен).

Поскольку леопард и нобль лежали в земле лишь в 150 метрах друг от друга, ими пользовались примерно в одно и то же время. Но леопарды перестали выпускать за несколько лет до ноблей. В чем же причина? «Мы спросили себя, почему — и поняли, что в 1348 году Англию настигла чума. Она имела разрушительные последствия: погибла треть населения», — так Гик объясняет задержку с устранением леопарда из оборота.

Найденным монетам будет присвоен статус сокровищ.

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