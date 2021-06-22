Белорусские евробонды упали до своего исторического минимума 22.06.2021, 8:10

Новый пакет санкций вызвал волну распродаж белорусских облигаций.

Принятие нового пакета санкций Евросоюза в отношении Беларуси спровоцировало волну распродаж белорусских облигаций.

Об этом пишет "Интерфакс-Запад" со ссылкой на экспертов рынка.

"По данным Франкфуртской фондовой биржи, за сегодняшний день рыночные котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году рухнули более чем на 6,7 процентного пункта - до 85% от номинала, что является историческим минимумом по этому выпуску бумаг", - говорит аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. Он добавил, что это "еще не предел падения рыночных котировок еврооблигаций Беларуси с учетом ожидаемого запуска секторальных санкций".

По мнению руководителя отдела аналитики долгового рынка ИК "Ренессанс Капитал" Алексея Булгакова, "негативная динамика котировок белорусских бумаг определяется возникшей определенностью того, что новый пакет санкций ЕС против Беларуси будет рыночно-релевантным и содержать, в частности, такие меры, как ограничения на крупнейшие позиции экспорта страны, ограничения на предоставление финансирования правительству, возможно, какой-то части финансового сектора страны, и, что представляется маловероятным, некие ограничения по торговле ценными бумагами белорусских эмитентов".

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