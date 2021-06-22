Как исчезли динозавры: ученые сделали важное открытие

Как исчезли динозавры: ученые сделали важное открытие3
- 22.06.2021, 9:45
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Специалисты изучили кратер метеорита.
Болтышский кратер в Украине образовался через 650 тыс. лет после Чиксулуба, а не одновременно с ним и не повлиял на смерть динозавров, как считалось ранее.
Об этом пишет Daily Mail.
Основной целью геологов стало узнать, стал ли метеорит причиной гибели динозавров на территории Украины.
В результате исследования стало понятно: Болтышский кратер не участвовал в исчезновении динозавров, так как образовался через 650 тыс. лет после Чиксулуба.
Согласно исследованию 2017 года , Чиксулуб и Болтыш образовались "почти в одно время". Но новое исследование показывает, что это не так.