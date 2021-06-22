Эксперт: Лукашенко занимается контрабандой людей — это международное преступление 6 22.06.2021, 9:59

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Литва только сейчас приоткрыла глаза на преступный режим.

По мнению главного аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, белорусские власти содействуют нелегальной миграции.

Эксперт утверждает, что «это — совершенно очевидный факт».

Он сказал в комментарии «Голос Америки», что Литва «только сейчас немного приоткрыла глаза на преступный режим, с которым имеет дело».

«Сейчас этот режим использует в своих геополитических целях контрабанду людей, что является международным преступлением. А целью этого преступления является наказать Литву, отомстить Литве. Вообще же использованием таких преступных схем, которые, по сути, являются государственным бизнесом, характерно для всех подобных режимов, включая режим Путина», — подчеркнул Лауринавичюс.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

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