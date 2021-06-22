«В ближайшее время белoрусским властям надо готовиться к некоторым сюрпризам» 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

22.06.2021, 12:28

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Многие их зарубежные друзья и партнеры могут вдруг превратиться в тыквы.

Белорусские власти добились, сумели, смогли. Потому что все у тебя получится, если будешь хорошенько стараться. Вот они годами страдали от недооценки своего геополитического значения. Маялись из-за отсутствия внимания ведущих мировых игроков. Но власти же работали над этим. И у них все получилось. Я даже припомнить не могу, когда Беларуси последний раз уделяли столько внимания за один день. И не какого-нибудь озабоченного внимания, а серьезного и вдумчивого. Мало того, что вчерашний санкционный пакет от ЕС оказался самым впечатляющим за всю историю отношений, так кроме ЕС еще и многие другие захотели поучаствовать.

Я тебе, к сожалению, ничего не могу сказать про последствия вчерашних санкций в их конкретном долларовом выражении. Во-первых, я до стольки считать не умею. А во-вторых, как водится, косвенные последствия будут гораздо хуже, чем все непосредственные убытки. Кто, например, мог подумать в апреле, что санкциями американского Минфина белорусский Нафтан сильнее всего обидят российские компании? А между тем, они и в следующем квартале никакую нефть на Нафтан поставлять не собираются.

И вчерашний прецедент, я думаю, только убедит владельцев этих компаний в правильности сделанного ими выбора. Потому что вчера, в санкционном списке по белорусскому вопросу впервые оказался заметный российский бизнесмен. И, конечно, все понимают, что Михаил Гуцериев попал в это список как человек, связанный с белoрусскими властями узами особой дружбы. И что ни у кого другого с ними нет таких доверительных отношений.

Но с другой стороны, по мере движения вперед по санкционному пути, критерии доверительности, достаточной для включения в санкционные пакеты, могут снижаться. И если вчера, чтобы заслужить эту высокую честь, нужно было регулярно обмениваться кое с кем дорогими подарками (к примеру, эксклюзивный автомобиль на калийное месторождение) то завтра уже и контракт на закупку карьерной техники может оказаться достаточным основанием. И, конечно, всякий покупатель разного рода техники может задуматься: так ли она ему нужна. С учетом новых обременений.

Так что, я думаю, в ближайшее время белoрусским властям надо готовиться к некоторым сюрпризам. И что многие их зарубежные друзья и партнеры могут вдруг превратиться в тыквы. Особенно, учитывая тот факт, что вчерашние санкции были всего лишь артподготовкой. А по секторам начнут бомбить уже, видимо, через несколько дней.

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