Больницы практически заполнены: власти пытаются скрыть всплеск COVID-19 в Гомельской области 22.06.2021, 15:53

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фото: ТАСС

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Гомельский сайт «Флагшток» заметил, вчера, 21 июня, газета облисполкома «Гомельская праўда», сославшись на свой тг-канал «Ежу понятно», сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Гомельской области.

«За последнюю неделю в области на 10% увеличилось количество случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Ежу понятно». Так что, больницы, которые принимают ковидных пациентов, практически заполнены», — сообщала Гомельская праўда.

Вскоре статья была удалена. Соответствующей информации сейчас нет и в тг-канале Гомельскай праўды. Опровержений на сайте не появлялось. В то же время репост статьи сохранился на сайте газеты Речицкого района «Дняпровец».

Напомним, сейчас большой рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в соседней России. Например, в Москве за сутки 21 июня зафиксировали 86 смертей от заболевания на коронавирус, что является максимумом за весь период пандемии.

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