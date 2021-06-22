Правительство Испании помиловало каталонских сепаратистов 22.06.2021, 16:07

Мадрид утверждает, что этот шаг поможет снизить напряженность вокруг Каталонии.

Правительство Испании официально помиловало заключенных лидеров Каталонии, осужденных за провал попытки получить независимость в 2017 году.

Об этом сообщает BBC.

Девять каталонских лидеров были заключены после того, как они были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу в 2019 году, в то время как трое других были осуждены за неповиновение, но не заключенные.

Помилование вызвало споры в Испании, и в начале этого месяца десятки тысяч протестовали против этого решения.

Но правительство утверждает, что этот шаг поможет снизить напряженность вокруг Каталонии.

Стремление полуавтономного региона к независимости почти четыре года назад погрузило Испанию в самую политический кризис 40 лет.

Освобождение заключенных может занять до нескольких дней, поскольку помилование еще должно быть одобрено королем и опубликовано в официальной газете страны.

По сообщениям местных СМИ, это решение не отменяет запрет для заключенных занимать государственные должности.

Ряд политических партий, включая крайнюю правую Vox, заявили, что намерены обжаловать это решение.

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