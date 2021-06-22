«В Барановичи каждый день «скорые» возили людей» 22.06.2021, 16:15

В одной из деревень Ганцевичского района произошла вспышка COVID-19.

Один из очагов заболеваемости коронавирусом находится в Хотыничах. Местные жители в панике.

«В Барановичи каждый день «скорые» возили людей». Вспышка заражений COVID-19 в одной из деревень Ганцевичского района

По словам местной жительницы Лилии Брониславовны, в больнице сейчас много ее односельчан разного возраста. Один человек уже несколько дней лежит под аппаратом ИВЛ, а сегодня снова привезли из Хотыничей. А в деревне с подтвержденным диагнозом COVID-19 еще много людей находятся дома.

— Ужас что творится. В Хотыничах болеют семьями. В Барановичи каждый день «скорые» возили людей. Я сама лежу с мужем в больнице в Барановичах. И хочу людям сказать: если появятся такие симптомы, как температура, кашель, – сразу обращайтесь к врачу. Ни в коем случае не затягивайте болезнь, — рассказала «Ганцавіцкаму часу» жительница Хотыничей Лилия Козак.

Со слов местных жителей, Хотыничская участковая больница, рассчитанная на 25 коек, закрыта с первого июня, врач сейчас на больничном. В амбулатории ведет прием приезжий врач, которая не смогла ничего пояснить о вспышке коронавируса в деревне.

Главный врач Ганцевичской ЦРБ Вадим Сошко сказал, что в целом по району ситуация по коронавирусу контролируемая.

— Везде идет снижение, кроме Хотыничей. Там наблюдается рост, но он контролируемый, – заверил Вадим Владимирович.

По его словам, выяснять, кто стал источником заражения, нет смысла, потому что везде проходят массовые мероприятия и люди сами забывают про профилактические меры. Главврач пояснил, что больница закрыта на ремонт. По его словам, ремонт проводится каждый год. Следующей закроют больницу в Мальковичах. Медперсонал в отпуске.

Главный санитарный врач Ганцевичского района Максим Повх рассказал, что люди болеют ковидом не только в Хотыничах, но цифры по заболеваемости в районе он не назвал. Руководитель санитарной службы сказал, что пациентов с коронавирусом отвозят на лечение в Барановичи.

Ганцевичская ЦРБ считается чистой зоной. По его словам, люди сами виноваты в этой ситуации, потому что забыли о мерах профилактики: не пользуются масками и антисептиком.

— Меня также поражает, что люди не идут прививаться. В районе уже привиты более 1800 человек. От прививки никто не умер. В других странах люди стоят в очереди за прививками, а у нас отказываются, – констатировал Максим Повх.

По его словам, вакцинация эффективна и, чтобы не болеть, нужно прививаться. В Ганцевичах есть в наличии вакцина «Спутник V».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».