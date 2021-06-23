Геннадий Федынич о санкциях: Нужно прибегать к хирургическому вмешательству 4 23.06.2021, 16:23

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фото: praca-by.info

Большинство жителей Беларуси не хотят терпеть.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал для сайта praca-by.info введение европейских санкций против режима Лукашенко:

– Сегодня Евросоюз вводит санкции против калийной отрасли, невзирая на то, присутствует на белорусском рынке норвежская компания Yara или другая европейская бизнес-структура. Это говорит лишь о том, что белорусская власть не просто не делает работу над ошибками, она только усиливает репрессии: списки на увольнение по-прежнему действуют, с рабочими не продлевают контракты по любому поводу, причем уговаривают рабочих уйти «по соглашению сторон». И многие соглашаются, не понимая, что действует телефонное право. Для инакомыслящих введен негласный запрет на профессию. Идет разделение людей на «памяркоўных», которые готовы терпеть при любых условиях, на сторонников перемен и ярых приверженцев власти. Это недопустимо: каждый человек имеет право на собственную позицию, но заставлять человека думать и высказываться вопреки его воле – это преступление. Излечить больного от «тяжелого недуга» терапевтическим путем пытались долгие годы – не удалось, следовательно, нужно прибегать к хирургическому вмешательству.

Будет ли тяжело от хирургического вмешательства? Несомненно. В жизни за все приходится платить. И санкции придется потерпеть, вот только нужно знать во имя чего, а не просто так терпеть. Если ты сегодня терпишь, чтобы дальше продолжался беспредел, это твои проблемы, гражданин, – терпи и дальше. Но я уверен, что большинство жителей Беларуси не хотят терпеть и не хотят сегодня быть заложниками системы, которая существует в стране уже 27 лет.

Также лидер профсоюза РЭП раскритиковал позицию тех представителей демократических сил, которые выступают против жестких мер против белорусских властей:

– Быть хорошим для всех не получится. Минтруда называет Конгресс и его членские организации деструктивной силой, а мы начинаем искать лазейки, чтобы чувствовать себя комфортно при любой власти. В демократических профсоюзах такого не должно быть!

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