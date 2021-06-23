закрыть
23 июня 2021, среда, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Геннадий Федынич о санкциях: Нужно прибегать к хирургическому вмешательству

4
  • 23.06.2021, 16:23
  • 1,958
Геннадий Федынич о санкциях: Нужно прибегать к хирургическому вмешательству
фото: praca-by.info

Большинство жителей Беларуси не хотят терпеть.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал для сайта praca-by.info введение европейских санкций против режима Лукашенко:

– Сегодня Евросоюз вводит санкции против калийной отрасли, невзирая на то, присутствует на белорусском рынке норвежская компания Yara или другая европейская бизнес-структура. Это говорит лишь о том, что белорусская власть не просто не делает работу над ошибками, она только усиливает репрессии: списки на увольнение по-прежнему действуют, с рабочими не продлевают контракты по любому поводу, причем уговаривают рабочих уйти «по соглашению сторон». И многие соглашаются, не понимая, что действует телефонное право. Для инакомыслящих введен негласный запрет на профессию. Идет разделение людей на «памяркоўных», которые готовы терпеть при любых условиях, на сторонников перемен и ярых приверженцев власти. Это недопустимо: каждый человек имеет право на собственную позицию, но заставлять человека думать и высказываться вопреки его воле – это преступление. Излечить больного от «тяжелого недуга» терапевтическим путем пытались долгие годы – не удалось, следовательно, нужно прибегать к хирургическому вмешательству.

Будет ли тяжело от хирургического вмешательства? Несомненно. В жизни за все приходится платить. И санкции придется потерпеть, вот только нужно знать во имя чего, а не просто так терпеть. Если ты сегодня терпишь, чтобы дальше продолжался беспредел, это твои проблемы, гражданин, – терпи и дальше. Но я уверен, что большинство жителей Беларуси не хотят терпеть и не хотят сегодня быть заложниками системы, которая существует в стране уже 27 лет.

Также лидер профсоюза РЭП раскритиковал позицию тех представителей демократических сил, которые выступают против жестких мер против белорусских властей:

– Быть хорошим для всех не получится. Минтруда называет Конгресс и его членские организации деструктивной силой, а мы начинаем искать лазейки, чтобы чувствовать себя комфортно при любой власти. В демократических профсоюзах такого не должно быть!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин