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Биологи обнаружили парк древних майя

  • 23.06.2021, 17:06
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Биологи обнаружили парк древних майя

Для этого они разработали новую система анализа ДНК растений.

Подробности работы опубликованы в журнале Nature Scientific Reports (перевод – naked-science.ru ). Американские ученые разработали новую систему анализа древней ДНК растений в отложениях храма и дворцовых резервуаров Тикаля. 

В сотрудничестве с флоридской компанией Rapid Genomics они создали новый зонд для отбора ДНК растений в образцах осадочных пород. Так удалось амплифицировать небольшие нити ДНК из хлоропластов и сопоставить древние образцы Тикаля с данными из известных видов растений. Также ученые провели анализ микробной ДНК из образцов отложений водохранилища.

Исследователи обнаружили более 30 видов деревьев, трав, виноградных лоз и цветов, которые росли поблизости. «Почти весь центр города был вымощен. Так что у майя вполне могли быть прохладные зоны прямо рядом с водохранилищем», — отметил палеоэтноботаник Дэвид Ленц, автор работы.

Среди десятков растений, росших в этом месте, авторы исследования обнаружили дикий лук, инжир, дикую вишню. А также два вида трав. Ленц отметил, что семена трав могли занести в водоем птицы.

Дальнейший анализ показал, что майя не высаживали растения, а оставляли зоны вокруг водохранилищ дикими. Это помогало предотвратить эрозию и обеспечивало население лекарственными растениями и фруктами. «В Тикале был жаркий климат. Довольно трудно выжить, когда пять месяцев в году не идет дождь. В такое время водоемы поддерживали жизнь местных. Поэтому они иногда защищали их, не вырубая деревья и сохраняя священную рощу», — добавил Ленц.

«Наличие священной рощи рядом со священным источником и бассейном в центре города было чрезвычайно мощным символом — чем-то вроде космоса в миниатюре, — добавил Николас Даннинг, соавтор исследования. — Это был не очень большой парк: может быть, 50 на 50 метров. Но он ярко выделялся на фоне центрального района города, который был, по сути, полностью вымощен и заполнен постройками, окрашенными в красный».

«Этот проект был чем-то вроде выстрела в темноте. Мы были готовы к тому, что не получим никаких результатов. Тот факт, что нам все же удалось узнать о растительности, окружающей водоемы в Тикале, — успех и доказательств концепции, которую надеемся применить в исследованиях других поселений майя», — добавил Эрик Тепе, также участвовавший в исследовании.

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