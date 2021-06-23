Корреспондент BBC рассказал о преследовании корабля Британии возле Крыма 5 23.06.2021, 20:38

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Фото: wikipedia

Над эсминцем летали российские самолеты.

Корреспондент агентства BBC находился на британском корабле HMS Defender, когда российские войска начали совершать провокации у побережья Крыма. Он рассказал, что над эсминцем летали российские самолеты, а также были слышны выстрелы.

Об этом сообщило агентство BBC.

По словам корреспондента, когда британский эсминец подходил к оккупированному Крыму, то экипаж уже находился на боевых постах, а системы вооружения были загружены.

"Два российских корабля береговой охраны, преследовавшие военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских кораблей приблизился к эсминцу на около 100 метров", - сказал он.

Кроме того, как рассказал журналист, по радиосвязи со стороны России звучали враждебные предупреждения, в частности, в одном из них было сказано: "Если вы не измените курс, то я буду стрелять". После этого корреспондент слышал выстрелы на расстоянии, но, по его мнению, они были вне досягаемости корабля.

"Когда HMS Defender шел по морскому пути, над ним летали российские самолеты. Капитан Винсент Оуэн сказал, что корабль обнаружил вблизи более 20 военных самолетов. Командующий Оуэн сказал, что его миссия была неконфронтационной", - добавил журналист.

Напомним, сегодня Россия заявила, что совершила предупредительные выстрелы в сторону британского корабля вблизи оккупированного Крыма.

Однако в Британии ответили, что никаких предупредительных выстрелов не было и во время прохождения корабля вблизи Крыма не было конфликтов с РФ.

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