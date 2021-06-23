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Кот с вечно удивленным лицом прославился на весь мир

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  • 23.06.2021, 21:15
  • 11,070
Кот с вечно удивленным лицом прославился на весь мир

Фотофакт.

Российский кот Федор из Ростова-на-Дону удостоился статьи в британском таблоиде The Mirror из-за своей внешности. А все из-за того, что у питомца очень странное выражение мордочки, как будто он вечно удивлен, пишет mk.ru.

Хозяйка Наталья поведала, что коту сейчас два года, а нашла она его на улице, когда тому было около недели. Уже тогда у кота были странные глаза – слегка навыкате. Из-за этого его назвали Блюдоглазым. Сначала котенок находился в тяжелом состоянии, но домашнее обращение пошло ему на пользу, и он вырос вполне здоровым котом.

Что стало причиной столь необычного облика животного, неизвестно. «Мы не уверены, является ли это генетическим уродством, или он был уронен с большой высоты своей мамой еще котенком», - отмечает Наталья. Она добавила, что после публикации в британском издании котом заинтересовались и в других странах. Поэтому статьи о нем можно найти в США, Австралии, германии и других странах. Теперь, однако, он может стать звездой различных мемов.

Наталья предполагает, что у Федора могут быть шотландские или британские корни.

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