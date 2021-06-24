Секреты «Комаровки»: как помидоры из Польши становятся «пинскими» 5 24.06.2021, 10:32

5,144

Журналисты сходили на главный продовольственный рынок столицы.

Восемь утра. На территорию Комаровского рынка заезжает грузовик с ровными малиновыми и красными помидорами. В течение часа ящики с польскими наклейками развозят по рядам — это для предпринимателей. А потом к грузовику привозят пустые коробки из-под бананов. Зачем?

В эти ящики закидывают польские помидоры и продают дороже, чем ИП. Дальше — подробности, наглые вопросы и удивительные ответы, пишет onliner.by.

Так начинается обычный рабочий день для многих из тех, кто торгует на рядах со справками о выращенных на своем участке помидорах. Назвать точное количество этих людей мы не можем. Сейчас на Комаровке со справками стоят около 30 людей, вырастивших помидоры. Точащие на них зуб предприниматели говорят, что половина (не меньше) имеют минимальные теплицы и участки для выращивания. «А живут на рынке круглую неделю, торгуя без выходных, и продают сумасшедшие объемы. Когда успевают ухаживать за урожаем?» — так звучит сарказм ИП.

Они друг другу конкуренты, поэтому хотите верьте, хотите нет.

Дело происходит так: грузчик рынка приезжает с тележкой, полной пустых коробок (они называются «бананки», потому что в них раньше лежали… ну вы поняли). Дальше в эти коробки насыпают обычные красные польские помидоры из фирменных ящиков. Или просто ставят фирменный ящик в «бананку», если помидоры деликатнее, с хвостиками — чтобы не травмировать их пересыпанием.

Загрузившись, сильный человек в синем халате тянет тележку в ряды с сельскими производителями. Те принимают ящики, и через несколько минут на столе появляются горки «Малиновых» и просто красные. Все подписаны как «Пинск», «Пинский район» или «Беларусь». Стоят 4,5 рубля за килограмм, а в паре десятков метров ипэшники продают те же ниже 4 рублей. Магия «домашних».

Покупатели выстраиваются в очередь, машина уезжает, чтобы на следующий день привезти из Таборов еще немного волшебства и раздать продавцам.

Давайте спросим у получателей «бананок»: «Так-так-так… А что это у вас тут?»

«Это мой помидор!»

— Добрый день, Onliner. Мы пишем про польские помидоры. Говорят, тут есть такие…

— И что? У меня домашние.

— Расскажите, откуда ваши?

— Я из Пинского района, торгую каждую неделю по три-четыре дня. Мы с родителями выращиваем.

— Мы все видели. Давайте сэкономим время, — включаю полицейский режим.

— Отношения к польским помидорам мои не имеют. Это мой помидор. Я не знаю, кто и чем тут торгует.

Вот такой безрезультатный разговор. Идем к еще одному владельцу польских помидоров (который никогда в этом не признается).

— Есть мнение, что здесь продают польские помидоры под видом белорусских. Что думаете?

— Мы из Пинского района. У нас белорусские помидоры. У меня и польских коробок никаких нет — все в «бананках» лежит, — говорит продавец и, видя мою неудовлетворенность, добавляет: — Мы на Россию экспортируем, поэтому покупаем черную евротару. Может, об этом речь?

— Нет. Я про помидоры, которые вам переложили из красивых коробок и привезли вот в этих.

— Нет… Что-то вы ошиблись со мной.

— Не слишком ли красивые помидоры для начала сезона?

— Всегда такой первый помидор… Мы едим уже три недели свои. Они под отоплением растут все. Все это — голландские сорта, импортные, очень дорогие. Поэтому похожи. У меня 25 соток.

— Долго будете еще продавать их?

— До конца сентября — тогда пойдут малиновый пальчик, желтый пальчик, поздние сорта.

Кстати, рядом с помидорами лежат «свои огурцы». И вот они похожи. Хотя есть мнение, что и огурцы скупают на перепродажу.

Слово белорусским помидорам «прямо сейчас»

Важно! Не каждая банановая коробка у прилавка — признак мошенничества (точнее, даже «крестьянской хитрости»). Чтобы получить урожай раньше, люди встают по ночам и подбрасывают дров для обогрева — тяжелый труд. И вот у таких уже созрели помидоры. Но выглядят они сейчас как-то так:

Или так:

Но пока не так:

Они лежали вот здесь:

Польские помидоры по хорошей цене и хорошего же качества приезжают в Беларусь в апреле. Закончатся в середине осени. В середине лета (примерно) у них межсезонье. И как раз в эту пору массово пойдут белорусские томаты — не всегда ровные и одного цвета, но вкусные и ароматные.

Купили 13 видов помидоров на Комаровке. Бонус — огурцы за 30 рублей

Какое кому дело?

Это острый и интересный вопрос, свидетельствующий о зрелости задающего его человека, ценящего свободу и выбор. В какой-то момент нам показалось, что эта конспирация с банановыми коробками на самом деле больше походит на шутливую игру. Хотят люди дорого купить домашние помидоры, не похожие на домашние, — ну пусть едят их с хорошим настроением.

Но стоящие рядом продавцы, которые и правда вырастили их или вынуждены играть по другим правилам, с этой точкой зрения не согласны. Вот в чем они проигрывают:

Стоимость места для предпринимателя и того, кто «по справке», отличается на треть — 11,67 рубля в день против 16,31.

ИП вынуждены платить налоги.

Репутация.

Я бы добавил, что попробовавший обман человек может соблазниться и продолжать обманывать (вариантов на рынке много), но это занудство. У предпринимателей тоже был любопытный кейс: на польских помидорах стоял ценник с надписью «Украина, Херсон». Сказали, что по ошибке забыли замазать. Рынок, рынок…

Жаль, что у помидоров нет права голоса. Иначе они бы в лаборатории (каждый день надо сдавать пробу!) при виде блендера давно закричали на родном языке, и все стало бы понятно.

«Какой смысл нам не доверять местной власти?»

В администрации Комаровского рынка говорят, что жалоб нет. Возможно, так оно и есть, но что еще им ответить? Задача рынка — проверить входящий пакет документов (наличие справки из сельсовета) и провести лабораторный анализ на безопасность. Это делают. Остальное — вне их полномочий.

— Направлять какие-то запросы в сельсоветы — это уже не наша компетенция. Есть справка о продуктах, которые человек вырастил на своем приусадебном участке, — отлично. Поэтому если и могут возникнуть вопросы, то к сельсовету. Ни доказать, ни проверить, где выращены помидоры, мы не можем. Какой смысл нам не доверять исполнительным органам власти?

И что теперь делать?

Допустим, что рынок поработает над тем, чтобы помидоры не пересыпали настолько уж нагло, прямо на территории. Но это лишь сдвинет географическую точку пересыпания на сотню метров. По крайней мере раньше было так. Если система дырявая, латать ее можно бесконечно.

Ищите через разных знакомых продавцов, которым можно доверять. Это рынок, здесь могут обманывать и хитрить. Нельзя, некрасиво, но во всем мире так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».