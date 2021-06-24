Что будет дальше с белорусским рублем? 24.06.2021, 12:44

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Белорусам стоит ждать подорожания доллара.

В середине июня американская валюта подешевела до рекордных отметок — так мало доллар не стоил 10 месяцев. Но, преодолев психологическую планку в 2,5 белорусского рубля (минимум был установлен на торгах 11 июня — 2,4810), доллар стал понемногу отыгрывать позиции, а затем резко взлетел, только за один день, 17 июня, подорожав более чем на процент. С чем это было связано? На вопросы сайта «Белорусы и рынок» отвечает аналитик Вадим Иосуб.

«Длительное время белорусский рубль укреплялся не только к доллару, но и ко всем валютам. В результате валютная корзина дешевела и упала ниже январских отметок. Но этот рост сменился плавным, а затем резким падением. На торгах 17 июня доллар подорожал на 2,53 копейки — более чем на процент. Причиной взлета стало то, что на торгах 16 июня доллар резко подорожал ко всем мировым валютам — евро, фунту стерлингов, юаню, йене, а 17 июня — к российскому рублю. Случилось это, после того как по результатам заседания ФРС, завершившемся вечером 16 июня, руководство регулятора заявило о резко возросшей вероятности того, что базовая процентная ставка по доллару начнет расти и будет минимум один раз увеличена в следующем году, и два раза в 2023-м. Мировые рынки моментально отреагировали на перспективы ужесточения монетарной политики даже в отдаленной перспективе, и в итоге доллар резко подорожал», — рассказал эксперт.

Как американская валюта будет вести себя дальше? Что будет с белорусским рублем в ближайший месяц?

«Если говорить о ближайшей перспективе, то белорусский рубль будет снижаться — в первую очередь вследствие санкций. Каковыми они будут, мы узнаем ближе к концу июня, и тогда, в зависимости от глубины этих санкций, можно будет говорить, насколько сильно они смогут ударить по белорусскому рублю.

Четвертый пакет санкций Евросоюза уже утвержден, но пока (когда номер готовился к печати. — Прим. ред.) не опубликован. Уже заявлено, что вслед за ним будет и пятый пакет, куда более весомый. Объявлено, что санкции будут секторальными, но, какие именно сектора они затронут, пока неизвестно. Если это коснется нефтехимии, металлургии, калийных удобрений, то удар будет очень ощутимым. Пока деталей нет, трудно сказать, насколько интенсивным будет ослабление белорусского рубля. На фоне его снижения сильнее всего будет расти американская валюта — в силу того, что наметился рост доллара во всем мире», — сказал Вадим Иосуб.

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