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Эксперт: Новые санкции беспрецедентны, это очень серьезный удар по властям

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  • 24.06.2021, 17:55
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Эксперт: Новые санкции беспрецедентны, это очень серьезный удар по властям

Стоит ожидать финансовых последствий уже в ближайшее время.

Запрет на импорт нефтепродуктов в ЕС – неожиданная мера, которая будет иметь серьезные последствия для бюджета, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

– Среди них – запрет импорта в ЕС нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, запрет доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому правительству, а также государственным финансовым институтам и субъектам. Как в целом оцените эти меры?

– Нужно дождаться опубликования официального документа, но если такие санкции действительно приняты, то это, безусловно, беспрецедентное решение. Впервые Евросоюз вводит секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.

До 2020 года санкции против белорусских властей вообще имели символический характер, они касались физических лиц и некоторых отдельных предприятий.

Если названные меры будут последовательно применяться, это станет очень серьезным ударом для белорусского экспорта и белорусских властей. Стоит ожидать серьезных финансовых последствий уже в ближайшее время.

– Ожидали ли вы введения запрета на импорт нефтепродуктов из Беларуси?

– Нет, я думал, что скорее всего нефтянку не тронут, а начнут с запрета на импорт калия и других направлений.

Нефтепродукты были основным товаром, который Беларусь продавала в Европу (по данным СМИ, продажа нефтепродуктов в ЕС приносила Беларуси в последнее время от одного до трех миллиардов долларов ежегодно – прим. БП).

Неожиданно, что санкции в отношении их импорта были приняты, т.к. это самая чувствительная статья экспорта в Европу для белорусских властей.

– Премьер Головченко рассматривал возможность падения ВВП на 3% в результате санкций.

– Я не экономист, мне сложно оценивать возможный уровень падения белорусской экономики. Но что точно можно сказать: это будет серьезное испытание для нее.

Причем стоит говорить даже не о размере ВВП, а о ситуации с бюджетом: продажа нефтепродуктов была существенной статьей его пополнения. Как будет решаться проблема растущего дефицита бюджета – большой вопрос.

Если запрет на импорт белорусских нефтепродуктов будет носить тотальный характер, не будут придуманы схемы по его обхождению, то сложно представить, где власти найдут деньги на закрытие возникших брешей в поступлениях в бюджет.

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