На слуцкой трассе из-за жары подняло плиты 1 24.06.2021, 20:03

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фото: onliner.by

Видеофакт.

На 67-м километре слуцкой трассы от Минска из-за аномальной жары появились большие трещины, пишет onliner со ссылкой на очевидцев.

Водители насчитали как минимум три деформации на трассе Р-23 Минск — Слуцк — Микашевичи: на 70-м, 60-м и 48-м км дороги.

Сообщается, что внезапно появившиеся трещины образовались именно на тех участках слуцкой трассы, где основанием являются бетонные плиты — так называемая «бетонка».

Подобные случаи наблюдались и в других регионах – в среду такая же проблема наблюдалась на отрезке трассы М-10 между Калинковичами и Житковичами.

Напомним, что в самом Слуцке, как и в некоторых других городах страны, побит температурный рекорд июня. Столбик термометра поднимался до +36.

фото: onliner.by

фото: onliner.by

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