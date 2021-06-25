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ВВС: Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест

  • 25.06.2021, 8:48
  • 12,132
ВВС: Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест

Журналисты сообщили, что они находятся на съемных квартирах в Минске.

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске, перевели под домашний арест. Об этом сообщили Би-би-си родители Сапеги.

Сейчас Софья живет одна в съемной квартире в Минске.

Роман Протасевич также находится под домашним арестом, сказал Би-би-си его отец Дмитрий.

Родители Протасевича не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.

Напомним, что гражданка России София Сапега, которую белорусские власти задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем, находилась в СИЗО КГБ.

Для захвата самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и ареста Протасевича и Сапеги Лукашенко поднял в небо военную авиацию. Международное сообщество признало этот шаг актом государственного терроризма. Против диктаторского режима были введены четвертый и пятый пакеты санкций ЕС.

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