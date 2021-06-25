Медики назвали продукты, которые снижают уровень холестерина и риск сердечного приступа 1 25.06.2021, 14:46

7,926

Диета имеет ключевое значение для здоровья сосудов.

У человека может образовываться холестерин ( жировые отложения) в кровеносных сосудах из-за неправильного питания. В конце концов, эти отложения разрастаются, затрудняя прохождение достаточного количества крови по артериям. Иногда эти отложения могут внезапно разорваться и образовать сгусток, вызывающий сердечный приступ или инсульт. Вот почему диета имеет ключевое значение, и эксперты советуют четыре продукта питания, которые помогут снизить ваш уровень холестерина, сообщает u-news.com.ua.

Когда дело доходит до диеты, помогающей снизить уровень холестерина , ненасыщенные жиры являются ключевыми. В отличие от насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП, ненасыщенные жиры положительно влияют на концентрацию липопротеинов низкой и низкой плотности, помогая снизить риск сердечного приступа.

Авокадо

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения говорится: «Авокадо содержит множество биоактивных фитонутриентов, которые могут принести пользу для здоровья». Исследование показало, что авокадо может принести множество преимуществ для здоровья, включая снижение уровня холестерина.

Оливковое масло первого отжима

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США и Национальных институтов здоровья, было проанализирована роль диетического оливкового масла в снижении липопротеинов низкой плотности.

В исследовании отмечается: «Мы пришли к выводу, что добавление оливкового масла к диете изменяет липидный состав ЛПНП и обогащает липопротеины олеиновой кислотой и ситостерином».

Семена тыквы

Исследование Национальной медицинской библиотеки США было направлено на изучение влияния добавок семян тыквы на атеросклероз, вызванный атерогенной диетой.

«Наши результаты показывают, что добавка семян тыквы имеет защитный эффект против атерогенной диеты, и этот защитный эффект был связан с высокими концентрациями аргинина в семенах тыквы».

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как сардины, форель и краб, богата незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые необходимы для снижения уровня холестерина.

Компания Blood Pressure UK добавила: «Такая рыба может помочь снизить кровяное давление, уменьшить склонность крови к свертыванию, регулировать ритм вашего сердцебиения и снизить уровень триглицеридов».

«Наш все более нездоровый образ жизни - неправильное питание, включающее слишком много насыщенных жиров, недостаток физических упражнений, курение, высокое потребление алкоголя и увеличение талии из-за замедления метаболизма - означает, что по мере того, как мы движемся через десятилетия к пенсионному возрасту, более вероятно, иметь нездоровый уровень холестерина», - сказала диетолог Хелен Бонд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».