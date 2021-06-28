Диетологи сделали неожиданное открытие о шоколаде 2 28.06.2021, 9:32

4,226

Шоколад часто становится предметом изучения, и его потребление связывают со многими позитивными эффектами.

Например, темный шоколад снижает риск симптомов депрессии на 70 процентов, также уменьшает риск возникновения коронарной болезни сердца. Также ученые обнаружили, что горький шоколад улучшает работу иммунной системы и повышает мозговую активность, пишет сайт N+1.

Обычно внимание исследователей сосредотачивается на употреблении шоколада в целом, а связь с временем его употребления пока не изучалась. Между тем, циркадные ритмы влияют на метаболизм человека, а рацион в свою очередь изменяет циркадные ритмы. Употребление высококалорийной и сладкой пищи, такой как шоколад, в разные моменты суток может оказывать разный эффект на циркадные ритмы, а это в свою очередь способно изменять метаболизм и массу тела.

Исследователи из Испании, Мексики и США во главе с Мартой Гаруле из Университета Мурсии решили проверить, как шоколад влияет на организм в зависимости от времени его употребления. В исследовании приняли участие 19 женщин (средний возраст 52 года). Эксперимент включал три периода по две недели: участницы в дополнение к своему обычному рациону ели 100 грамм шоколада на завтрак, или 100 грамм шоколада до сна, или не ели шоколада совсем. Эти периоды чередовались у каждой участницы в случайном порядке, между ними было по неделе отдыха. Шоколад состоял из 18,1 грамма какао, 31 грамма жиров и 58,4 грамма углеводов и 6,3 грамма белка. Метаболические и калориметрические показатели измеряли перед началом исследования и в последний день каждого экспериментального периода.

Оказалось, что употребление шоколада за время эксперимента в целом не сказалось на весе участниц, и они также сообщили о снижении аппетита и тяге к сладкому. Включение в утренний рацион шоколада уменьшило потребление калорий по сравнению с неделями без шоколада на 300 килокалорий в день, а также снизило уровни глюкозы натощак на 4,4 процента и увеличило уровни окисления липидов на 25,6 процента. Включение шоколада в вечерний прием пищи также уменьшило потребление калорий на 150 килокалорий в день, увеличило физическую активность на 6,9 процента и увеличило окисление углеводов на 35,3 процента.

Ученые рассуждают, что хотя потребление шоколада и несет в себе 542 дополнительных килокалории в день, участницы не набрали массу тела из-за уменьшения потребления калорий по сравнению с неделями без шоколада. Возможно, такой эффект вызывается веществами в составе шоколада, в особенности эпикатехином, который влияет на аппетит. Исследователи обращают внимание, что для подтверждения полученных результатов нужны дальнейшие исследования, включающие в себя не только женщин зрелого возраста, но еще и молодых женщин и мужчин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».