В Лондоне у станции метро произошел взрыв
- 28.06.2021, 17:02
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Обновлено На месте работают около 70 пожарных.
Возле станции метро Elephant and Castle на юго-востоке Лондона произошел сильный пожар, сообщает Sky News (перевод — РБК).
На месте работают около 70 пожарных, слышны звуки взрывов, людей эвакуируют, передает Telegraph. О причинах произошедшего пока не сообщается, информации о пострадавших пока нет.
В сообщении пожарной службы Лондона в Twitter говорится, что горят три коммерческие постройки под железнодорожными арками, четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала.
Ведомство сообщило, что дороги в этом районе перекрыты. Людей попросили держаться подальше от места происшествия и держать окна и двери закрытыми.
Как заявили в полиции, инцидент не связан с терроризмом.
Elephant and Castle #tfl #explosion pic.twitter.com/PdSttKR80b— Megan Jearum (@MeganJearum) June 28, 2021