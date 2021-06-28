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В Лондоне у станции метро произошел взрыв

  • 28.06.2021, 17:02
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В Лондоне у станции метро произошел взрыв

Обновлено На месте работают около 70 пожарных.

Возле станции метро Elephant and Castle на юго-востоке Лондона произошел сильный пожар, сообщает Sky News (перевод — РБК).

На месте работают около 70 пожарных, слышны звуки взрывов, людей эвакуируют, передает Telegraph. О причинах произошедшего пока не сообщается, информации о пострадавших пока нет.

В сообщении пожарной службы Лондона в Twitter говорится, что горят три коммерческие постройки под железнодорожными арками, четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала.

Ведомство сообщило, что дороги в этом районе перекрыты. Людей попросили держаться подальше от места происшествия и держать окна и двери закрытыми.

Как заявили в полиции, инцидент не связан с терроризмом.

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