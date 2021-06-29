Что известно о гандбольном тренере, который поддержал протесты в Беларуси 1 29.06.2021, 16:34

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Константин Яковлев

Фото: Прессбол

Яркие факты о Константине Яковлеве.

Константин Яковлев, главный тренер гандбольного «Витязя» и один из самых ярких представителей Свободного объединения спортсменов, продолжает отбывать свой 15-суточный срок. Напомним, 16 июня Константин вместе с еще несколькими представителями SOS BY ездили в Барановичи, чтобы встретить журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто, у которого истек срок административного ареста в 15 суток за красно-белый футбольный шарф в авто. Вечером того дня Константин хотел провести в Новой Боровой тренировку для всех желающих. Однако по дороге в Минск машину, в которой ехал Яковлев и другие спортсмены, остановили на трассе. К ней подъехал микроавтобус, а затем люди в масках задержали Константина. Позже в квартире тренера был проведен обыск – силовики забрали два компьютера, телефон, одежду SOS.BY и медали с изображением «Пагони». Ну а сам Константин был водворен в ИВС Минского района, пишет «Трибуна»

Суд над 35-летним Яковлевым прошел прямо в ИВС в закрытом режиме – задержанному вменялось нарушение ч. 1 статьи 24.23 КоАП. По мнению силовиков, Константин под видом тренировки хотел собрать людей, чтобы обсудить с ними политические вопросы и актуальные события в Беларуси. Суд длился в течение двух дней, 17 и 18 июня, так как дело отправляли на доработку, а затем было вынесено решение – 15 суток. На волю Яковлев должен выйти 1 июля в 11:45. Находится он по-прежнему в ИВС Минского района.

Константин всегда на виду и не устает демонстрировать свои жизненные принципы – честность и справедливость. И о многих фактах из своей биографии он уже рассказал сам. «Трибуна» же собрала несколько интересных моментов из жизни Яковлева, о которых знают немногие.

Играл за БГК и в Ливане, где недополучил 3 тысячи долларов

Спортивная карьера Яковлева была насыщенной. В свое время Константин выступал в чемпионате Беларуси за минский «Аркатрон» и БГК имени Мешкова, несколько раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка Беларуси. А в сезоне-2008/09 разыгрывающий выступал в клубе «Азоты» и польского города Пулавы. С этим коллективом Яковлев в чемпионате страны занял девятое место и вышел в финал Кубка Польши, а еще прекрасно освоил польский язык.

Вернувшись в Беларусь, без гандбола Яковлев пробыл совсем недолго – ему поступило предложение от одного из клубов чемпионата Ливана, государства на восточном побережье Средиземного моря по соседству с Израилем. При этом гандболисту предложили контракт всего на пару месяцев – и посулили заплатить шесть тысяч долларов. 25-летний Яковлев отправился на Ближний Восток, однако там сложилось все не так, как хотелось бы – руководство клуба обмануло белоруса на половину обещанной суммы. Яковлев даже намеревался подавать в суд, но родные отговорили его от такого шага.

Прожив несколько лет без спорта, в июле 2018 года Константин присоединился к тренерскому штабу «Витязя», где ассистировал Андрею Барвиюку, с которым когда-то играл за одну команду. Яковлев признавался, что давно следил за минским клубом и видел в нем перспективу для роста. А через некоторое время Константин возглавил команду. Осенью 2020-го клуб расформировали – это случилось из-за дисквалификации изо всех турниров от БФГ после отказа выходить на матч чемпионата страны в знак солидарности с задержанной баскетболисткой Еленой Левченко. Впрочем, Яковлев не сомневается, что его клуб возродится, а излюбленная фраза коуча – «Мы еще сыграем».

Ради заработка продавал газонокосилки

После ливанского периода у Яковлева случился перерыв в спортивной жизни на несколько лет. Хотя многие советовали гандболисту попробовать себя в только-только сформированном минском «Динамо», Яковлев решил, что сам навязываться не будет, а предложения из клуба так и не дождался.

Ради заработка Константин окунулся в далеко не самую спортивную сферу. На протяжении нескольких лет он работал менеджером по продажам в одной из беларусских фирм. Яковлев занимался реализацией немецких газонокосилок, а после – запчастей для отечественных большегрузов, день за днем проводя за телефоном.

Вообще Константин без спорта не пропадет – у него все хорошо с практическими навыками жизни. Так, Яковлев практически полностью собственными руками за три года построил небольшую одноэтажную каркасную дачу для своей семьи. Причем учился тому, как это сделать, Яковлев самостоятельно через ролики на YouTube. После этого тренер окончательно стал соответствовать давнему постулату – посаженное дерево и появление сына случилось еще раньше.

Два года работал преподавателем в вузе, где удостоился похвалы от олимпийского чемпиона

В конце 2010-х Константин устроился на полставки в БНТУ, где работал преподавателем физкультуры, а параллельно собрал гандбольную команду, которую сам и тренировал. Уже спустя полгода коллектив сумел добраться до финала четырех Студенческих игр Беларуси – коучу сказали, что для университета это был первый такой случай за 10 лет. Похвалил коуча и Константин Шароваров, тренирующий команду «БНТУ-БелАЗ», – а ведь речь о чемпионе ОИ-1988. Также в начале 2019 года, будучи уже главным тренером «Витязя», который состоял преимущественно из студентов БНТУ, Константин привел коллектив к золотым медалям чемпионата Минска.

Тем не менее осенью 2020 года Яковлеву не продлили контракт преподавателя на спортивно-техническом факультете.

– Приняли мое заявление о продолжении работы, но через пару дней позвонили и сказали, что ничего не подписали. Причина – моя подпись под письмом за честные выборы, говорили, что работать смогу, только если заберу свою подпись. Я ответил, что делать этого не буду. Потом в разговоре с деканом, заведующим кафедры и директором университетского спорткомплекса понял, что моей работой все довольны, но заявление не подписал ректор БНТУ, якобы я в каких-то списках, – рассказывал после своего увольнения Константин.

15 лет был женат на чемпионке РБ по кикбоксингу, но сейчас строит новые отношения

О личной жизни Константин предпочитает не распространяться. Однако известно, что в сентябре прошлого года он развелся со своей женой Надеждой Сазоновой, с которой прожил 15 лет.

С уже бывшей супругой, которая младше его на два года, Константин познакомился, когда ему было 19 лет. Молодые люди пересеклись в спортивном лагере близ Вилейки, а через два года сыграли свадьбу. Оба закончили БГУФК: Константин – факультет спортивно-педагогической деятельности с дипломом тренера по гандболу, Надежда – факультет оздоровительной и физической культуры и спорта.

Оба свою жизнь связали со спортом. Пока Яковлев строил гандбольную карьеру, его супруга занималась кикбоксингом, в котором достигла определенных успехов – в начале двухтысячных не раз становилась победителем и призером чемпионатов Беларуси по кикбоксингу, но на мировой арене не засветилась. Тренировалась Надежда, к слову, в минском клубе «Чинук», где начинал свою карьеру и знаменитый Виталий Гурков.

В середине 2000-х Надежда приняла решение завершить карьеру. После этого семья начала пополняться – в 2009 у пары родился сын Кирилл, позже появились на свет дочери Елизавета и Екатерина. Однако в конце 2019 года многодетные родители разъехались, а в сентябре 2020-го официально оформили развод. Константин это нигде не афишировал, а вот Надежда на своей странице в Instagram разместила такой пост: «Счастливое лицо СВОБОДНОГО человека! Я – САЗОНОВА. УРРРАААА». О точных причинах расставания не знают даже люди из окружения пары.

Впрочем, в одиночестве Константин был недолго. С февраля он строит новые отношения, о которых знают только самые близкие. Новая возлюбленная Яковлева – также из числа свободных спортсменов: подписала письмо за честные выборы, а после лишилась места в национальной команде, несмотря на спортивные достижения.

Набил портреты детей на руку в виде татуировок

Несмотря на то, что трое детей остались жить с мамой, Константин старается оставаться для них примерным отцом и все свое свободное время проводит с 11-летним Кириллом, 7-летней Лизой и 3-летней Катей. По словам Яковлева, по выходным дети регулярно приезжали к нему, и они всей большой компанией активно проводили время, или посвящая его спорту, или просто гуляя вместе.

В Instagram Яковлева можно заметить несколько совместных с детьми фотографий. А в январе 2021 года тренер сделал так, чтобы они всегда были рядом – набил их портреты в виде татуировок на левой руке. После окончания всех работ Константин отметил: «Моя «треха» со мной. Сбылась мечта спортсмена :)».

Есть у Константина и еще одна татуировка – с изображением некоего гандболиста. Обращает на себя внимание интересная деталь: на майке гандболиста красуется число 23, а на шортах – 34. Это цифры знаменитой «народной» статьи о массовых мероприятиях в прежней редакции КоАП.

Еще в 2020-м комментировал гандбол на госТВ

Отношение Яковлева к режиму Лукашенко и вообще всей нынешней системе (как политической, так и спортивной) прекрасно известно всем. Не раз Константин обрушивался с критикой на чиновников, самих спортсменов, которые или молчат, или поддерживают нынешнюю власть. Конечно, не по нраву Яковлеву и пропаганда с ТВ-экранов.

Однако раньше Яковлев и сам сотрудничал с госТВ. В сентябре 2019 года он дебютировал в качестве сокомментатора одного из гандбольных матчей чемпионата Беларуси. Причем дебют случился довольно неожиданно.

– Тогда у нас по договору работал Саша Опейкин (экс-директор ГК «Витязь», а ныне исполнительный директор БФСС – ред.), периодически приходил комментировать матчи, – вспоминал комментатор Белтелерадиокомпании Александр Дмитриев. – Но однажды случилось так, что Саше нужно было куда-то срочно уехать. На вопрос, кто будет в эфире вместо него, он спокойно ответил: «Не волнуйтесь, пришлю вам хорошего человека и специалиста». Так мы в итоге и познакомились с Костей.

По словам Дмитриева, Яковлеву понадобилось время, чтобы влиться в новую для себя роль, потому что на первых порах мешали эмоции.

– Он смотрел матчи как тренер, то есть не скрывал эмоций, переживаний. И я ему даже в шутку сказал: «Может, все-таки начнем комментировать?» Понадобилось репортажа два, чтобы Костя привык к новой для себя роли. В итоге потом он частенько приходил к нам в эфир, первое полугодие 2020-го, насколько помню, он работал и со мной, и с другими комментаторами. И делал это прекрасно.

Активно пишет стихи и записывает песни

С недавних пор в жизни Яковлева большое место занимает творчество. Константин частенько выкладывает у себя в соцсетях записи известных песен в своем исполнении, а также собственные стихи.

– Костя давно умел играть на гитаре, но купил ее себе только после всех этих событий в стране, – рассказывает свободная спортсменка Светлана Щербацевич. – Наверное, захотел те чувства, что у него на душе, выражать красиво, без агрессии. Решил, что для этого подойдут музыка, стихи и песни.

Свои авторские композиции Константин посвящает как актуальным событиям в Беларуси (в феврале, например, написал песню-посвящение участникам ВНС), так и единомышленникам – сторонникам перемен и свободным спортсменам. А свое дебютное стихотворение под названием «Почем твоя совесть, спортсмен?» Яковлев презентовал 31 октября в Куропатах во время акции «Ночь расстрелянных поэтов».

Вообще творчества сейчас в жизни Яковлева предостаточно. Например, он частенько становится участником фотосессий Светланы Щербацевич, которая активно занялась фотографией. Одним из партнеров в фотосессии стала теннисистка и также активистка SOS.BY Ольга Барабанщикова.

А совсем недавно в сети появился клип группы «Лихтар» под названием «Моя мама». Помимо Константина Яковлева засветился в клипе и другой свободный спортсмен, пострадавший за свою гражданскую позицию, – мини-футболист Сергей Подалинский.

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