В китайском городе произошла вспышка мощного штамма коронавируса 12 3.06.2021, 12:47

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фото: EPA

Город закрыли от внешнего мира.

В китайском городе Гуанчжоу зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса COVID-19. Жители провинции стремительно заражаются новым штаммом и переносят болезнь с высоким риском осложнений.

Об этом сообщается в издании The Associated Press со ссылкой на официальное заявление муниципальной власти. Гуанчжоу закрыт от внешнего мира и все, кто хочет выехать за его пределы, обязаны предоставить негативный результат теста COVID-19, полученный не раньше, чем за 72 часа.

Предварительно вспышку SARS-CoV-2 связывают с пожилой местной жительницей, у которой был подтвержден этот, так называемый, индийский штамм. В результате уже 15 человек заболели, на время карантина прекратили работу детские сады, школы, уличные рынки и места для проведения досуга. Рестораны работают только в режиме летних площадок.

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