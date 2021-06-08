Суд в Гааге выносит окончательный приговор генералу Ратко Младичу 8.06.2021, 16:30

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фото: AFP

Экс-генерал армии боснийских сербов подал аппеляцию на приговор.

Суд в Гааге во вторник оглашает окончательное решение по апелляции бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, которого в 2017 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению, передает ВВС.

Всего в обвинении было 10 пунктов. Главными из них стали четырехлетняя осада боснийской столицы Сараево с тысячами погибших под обстрелами и резня в Сребренице в июле 1995 года, где солдаты Радича убили более 8000 боснийских мусульман - мужчин и мальчиков.

Младича признали виновным в геноциде и преступлениях против человечности. По словам обвинителей, он лично курировал массовые расправы над тысячами боснийских мусульман.

Апелляции на приговор подали обе стороны. Защита просила оправдать его по всем пунктам, сторона обвинения же требовала квалифицировать как геноцид действия Младича как командующего своей армией не только в Сребренице, но и еще в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины, в том числе в Приедоре и Фоче, где, по подсчетам правозащитников, были убиты 6,5 тыс мирных жителей.

Слушания по обеим апелляциям прошли в августе 2020 года.

фото: .irmct.org

На этих слушаниях Ратко Младич в краткой и сумбурной речи заявил, что он был лишь солдатом, защищавшим свою страну.

"Вера заставила меня встать на защиту своей страны, которая разрушена усилиями НАТО при помощи Ватикана и международной мафии", - сказал 78-летний Младич.

И на суде в 2012-2017 гг, и на апелляции Младич говорил, что его действия в Боснии были вынужденным ответом на действия вооруженных формирований боснийских мусульман и хорватов. Однако осудили его не за гибель солдат противника, а за уничтожение и депортации мирного населения, прежде всего мусульман.

Адвокат Младича, американец сербского происхождения Драган Иветич доказывал, что многие из убийств в Сребренице и других местах солдаты Младича совершили без его ведома, многие из акций армии Младича были спровоцированы нападениями формирований мусульман. Наконец, депортации, в которых обвинили Младича, были в некоторых случаях, по утверждению адвоката, организованной эвакуацией мирного населения из зоны боевых действий.

Доводы обвинения

Канадский прокурор Лорел Бейг сказала на слушаниях, что действия Младича в нескольких районах Боснии, а не только Сребренице, следует признать геноцидом, поскольку он явно планировал искоренить мусульманское население территорий, которые Республика Сербска объявила своими.

"Трудно себе представить более недвусмысленное выражение геноцидальных намерений, нежели заявление Младича: "Моя забота - чтобы они полностью исчезли". Когда мы рассматриваем все свидетельства в целом, когда оцениваем его слова вкупе с его деяниями [...] мы можем сделать только один вывод: Младич намеревался физически уничтожить общины боснийских мусульман во всех этих муниципалитетах", - сказала прокурор Лорел Бейг.

Геноцидом в строго юридическом смысле в приговоре Младичу была названа только резня в Сребренице, в остальных же эпизодах, по мнению суда, число жертв было недостаточным для признания геноцида.

В Приедоре, по подсчетам сараевского Центра иследований и документации, во время войны были убиты 3,8 тыс мирных жителей, в том числе 3515 боснийских мусульман, 186 хорватов и 78 сербов. Еще около тысячи жителей этого района погибли с оружием в руках.

В Фоче сербские формирования убили около 2700 мусульман.

Трудный день для Сербии

За последним актом в деле Младича особенно внимательно - и с очень разными чувствами - следили и в Сербии, и в Боснии и Герцеговине.

Хоть резня в Сребренице и считается самым страшным военным преступлением в Европе после Второй мировой войны, многим в Боснии и Сербии это не мешает восхвалять Младича.

"Я считаю Младича солдатом, а не военным преступником", - заявил бывший премьер-министр Республики Сербской, а ныне один из трех президентов Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

фото: Reuters

"Он всего лишь защищал свой народ. Суд над ним - это позор и грех", - сказал сербский ветеран Любо Томович агентству Франс Пресс.

Президент Сербии Александар Вучич ранее сказал, что 8 июня, в день вердикта по апелляциям в деле Младича, Сербия окажется в "сложной ситуации", тем более что в этот же день в Совете Безопасности ООН будет обсуждаться роль Сербии в работе "остаточного механизма", завершающего дела Международного трибунала по бывшей Югославии.

Члены организации "Матери Сребреницы" смотрели трансляцию окончательного приговора Младичу в мемориальном центре жертв Сребреницы в боснийской деревне Поточари.

Часть же активисток этой организации поехали в Гаагу на демонстрацию перед зданием суда.

Последние апелляции

Апелляции по делу Младича рассмотрел так называемый "Остаточный механизм" - судебный орган, который заканчивает рассмотрение дел международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде.

Сам трибунал ООН по бывшей Югославии (МТБЮ), проработав 24 года, был закрыт в конце 2017-го.

В 2019 году "Остаточный механизм" заменил 40-летний срок пожизненным лидеру боснийских сербов, ныне 75-летнему Радовану Караджичу, осужденному в том числе и за резню в Сребренице. Досиживать остаток жизни Караджича отправили в британскую тюрьму.

В этом здании, спортзале "Партизан" в городе Фоча, бойцы формирований под командованием Младича содержали в качестве рабынь десятки мусульманских женщин и девушек. Их мужей и братьев в это время методично убивали.

После окончания войны в Боснии Ратко Младич 16 лет скрывался от МТБЮ в Сербии, но в 2011 году все же был арестован и выдан в Гаагу. Суд над ним продолжался пять лет.

Россия традиционно поддерживала сербских деятелей, осужденных за зверства во время югославских войн 1990-х, и приговор Ратко Младичу в 2017 году представитель МИД России Мария Захарова назвала "продолжением политизированной и предвзятой линии и однобокой, антисербской трактовки событий", которые Москва усматривала в работе МТБЮ.

О якобы антисербском уклоне МТБЮ много говорили и сами сербы. Защитники трибунала возражали, что около 70% жертв среди мирного населения в Боснии (25,6 тыс человек) составили мусульмане, и потому логично, что и на скамье подсудимых в Гааге большинство составляют их убийцы - сербы и в меньшей степени хорваты.

Помимо МТБЮ, дела о военных преступлениях в Боснии рассматривались и в местных судах на всех трех сторонах: мусульманской, сербской и хорватской.

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