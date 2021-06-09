Латвийские таможенники задержали крупные партии контрабандных белорусских сигарет 3 9.06.2021, 10:02

5,430

Их прятали в вагонах с древесными гранулами.

Контрабандные белорусские сигареты были задержаны латвийскими таможенниками, пишет grani.lv.

Как сообщается, в ходе проверки грузового поезда в КПП «Индра» закрались подозрения о наличии в вагоне с древесными гранулами незадекларированного товара.

Вагон был направлен на Даугавпилсскую торговую станцию, где была проведена углубленная проверка. В итоге в вагоне закрытого типа была найдена контрабанда — 40 тысяч пачек сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

А 28 мая на Даугавпилсской торговой станции в вагоне с древесиной между досками было найдено 53,4 тысячи пачек сигарет «NZ» с белорусскими акцизными марками.

Во всех случаях документы переданы в Управление налоговой и таможенной полиции для начала уголовных дел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».