Латвийские таможенники задержали крупные партии контрабандных белорусских сигарет

Латвийские таможенники задержали крупные партии контрабандных белорусских сигарет3
- 9.06.2021, 10:02
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Их прятали в вагонах с древесными гранулами.
Контрабандные белорусские сигареты были задержаны латвийскими таможенниками, пишет grani.lv.
Как сообщается, в ходе проверки грузового поезда в КПП «Индра» закрались подозрения о наличии в вагоне с древесными гранулами незадекларированного товара.
Вагон был направлен на Даугавпилсскую торговую станцию, где была проведена углубленная проверка. В итоге в вагоне закрытого типа была найдена контрабанда — 40 тысяч пачек сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.
А 28 мая на Даугавпилсской торговой станции в вагоне с древесиной между досками было найдено 53,4 тысячи пачек сигарет «NZ» с белорусскими акцизными марками.
Во всех случаях документы переданы в Управление налоговой и таможенной полиции для начала уголовных дел.