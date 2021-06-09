Помилован бывший директор РНПЦ травматологии и ортопедии академик Белецкий 12 9.06.2021, 12:19

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Александр Белецкий

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Он вышел на свободу.

На днях из колонии в Витебске был освобожден Александр Белецкий. Он был осужден за коррупцию.

В феврале 2019 года академика признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, напоминает tut.by.

До июля 2018 года Александр Белецкий возглавлял РНПЦ травматологии и ортопедии. На судах академик не отрицал, что в качестве подарка получил 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. При этом он не воспринимал эти деньги как взятку. А одну из сумм потратил на конгресс в Барселоне, где в состав белорусской делегации входило 12 человек.

Белецкий в суде говорил, что раскаивается в содеянном. Крупные же суммы, которые были найдены у него дома и на вкладах, по его словам, ему давали состоятельные друзья, и это не было связано с его профессиональной деятельностью. Один из таких друзей — бизнесмен Александр Шакутин.

Наказание известный врач отбывал в колонии «Витьба», куда часто отправляют осужденных за коррупцию чиновников, судей, силовиков и бизнесменов.

Пока Александр Белецкий еще находился в СИЗО, его наградили медалью НАН Беларуси.

Он вырос в семье врачей и всю жизнь был детским ортопедом. Провел 4000 высокотехнологических сложных операций.

У него 92 патента по лечению детей с патологиями тазобедренных суставов, в 2010-м году он получил звание «Заслуженный деятель науки». Является отличником здравоохранения России, Узбекистана, Беларуси, читал лекции во многих странах мира, выступал на американской ассоциации оперирующих хирургов.

За разработку новых технологий хирургического лечения ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей и подростков его наградили Госпремией в области науки и техники. Он руководил работой по созданию белорусских имплантов и металлоконструкций в травматологии и ортопедии.

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