Политзаключенный Артем Анищук проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать 2 9.06.2021, 13:13

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Артем Анищук

На допросе он заявил, что на него оказывается давление со стороны администрации колонии.

Жена политзаключенного Артема Анищука рассказала в интервью «Новаму Часу», что ее муж проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.

Артем Анищук на допросе заявил, что подвергается пыткам и психологическому давлению со стороны администрации колонии. Также ему не отдают передачи от родных, не дают видеться с адвокатом и заставляют писать домой письма о том, что с ним все хорошо.

Политзаключенный объяснил пытки тем, что начальник колонии — друг сотрудника МВД Александра Гейца, который проходил потерпевшим по делу Анищука.

Артема Анищука обвиняют в том, что он «повредил автомобиль сотрудника МВД».

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