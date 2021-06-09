закрыть
9 июня 2021, среда, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный Артем Анищук проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать

2
  • 9.06.2021, 13:13
  • 12,858
Политзаключенный Артем Анищук проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать
Артем Анищук

На допросе он заявил, что на него оказывается давление со стороны администрации колонии.

Жена политзаключенного Артема Анищука рассказала в интервью «Новаму Часу», что ее муж проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.

Артем Анищук на допросе заявил, что подвергается пыткам и психологическому давлению со стороны администрации колонии. Также ему не отдают передачи от родных, не дают видеться с адвокатом и заставляют писать домой письма о том, что с ним все хорошо.

Политзаключенный объяснил пытки тем, что начальник колонии — друг сотрудника МВД Александра Гейца, который проходил потерпевшим по делу Анищука.

Артема Анищука обвиняют в том, что он «повредил автомобиль сотрудника МВД».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович