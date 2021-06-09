«Гомельтранснефть» неожиданно остановила поставки нефти в Польшу 7 9.06.2021, 14:22

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Официальная причина - ремонт на нефтепроводе «Дружба».

«Гомельтранснефть» с 12:00 9 июня останавливает на четыре дня перекачку нефти в направлении Адамовой Заставы (Польша) для проведения работ на белорусском участке нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает «Радыё Свабода».

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в ЕС. В Польше об этом написали многие крупные СМИ, которые акцентируем вниманием на том, что работы объявлены в срочном порядке.

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