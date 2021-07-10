Евро 2020: Англию оштрафовали из-за фанатов, светивших лазером в лицо вратарю датчан 2 10.07.2021, 16:14

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Встреча Англия – Дания прошла 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

УЕФА принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии (FA) на €30 тыс. по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы, сообщается на сайте организации. Причиной стало поведение фанатов во время игры с датчанами, пишет РБК

Как отмечается, такое решение было принято в связи с использованием лазерной указки болельщиками английской сборной. Также им вменяются в вину шумно поведение во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехники.

Встреча Англия – Дания прошла 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное англичане заработали пенальти. Его исполнял капитан команды Гарри Кейн. Вратарь датчан Каспер Шмейхель отразил удар, но отбил мяч перед собой и пропустил с добивания. При этом перед ударом кто-то с трибуны светил голкиперу в лицо лазерной указкой. По данному, а также двум другим эпизодам, УЕФА впоследствии открыл дело.

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче 11 июля ее соперником станет команда Италии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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