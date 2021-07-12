Официально: Литва предложила Евросоюзу ввести новые санкции против режима Лукашенко 7 12.07.2021, 12:26

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Вильнюс призвал Европу жестко реагировать на действия Минска.

Из-за искусственно созданного миграционного кризиса МИД Литвы официально предложил Евросоюзу ввести пятый пакет санкций в отношении белорусских властей.

Как сообщило МИД Литвы, новые санкции будут обсуждены на неформальной встрече с главами МИД Северной Европы и Балтии перед заседанием Совета ЕС, которое состоится во вторник, 13 июля 2021 года.

Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, использование мигрантов в качестве оружия гибридного нападения даже более цинично, чем угон самолета Ryanair, из-за которого был введен четвертый пакет санкций. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Евросоюз должен пресекать и жестко реагировать на всякие попытки использовать людей в качестве заложников или инструмента политического давления.

В настоящее время, благодаря принятым мерам, в том числе строительству забора из колючей проволоки и привлечения армии, Литве удалось несколько снизить поток нелегальных мигрантов, идущих с территории Беларуси. Однако проблема все еще актуальна, поэтому следует ожидать, что Совет ЕС поддержит санкционную инициативу Литвы.

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