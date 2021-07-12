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Литва предложила ЕС три варианта санкций против белорусского режима

  • 12.07.2021, 22:27
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Литва предложила ЕС три варианта санкций против белорусского режима

ЕС готов ввести дополнительные санкции.

На заседании министров иностранных дел ЕС глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис предложил Евросоюзу рассмотреть три варианта санкций против белорусского режима из-за ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе.

Первый вариант заключается во введении пятого пакета санкций против физлиц и компаний. Второй вариант предусматривает расширение секторальных санкций, а третий – санкции в отношении отдельных компаний, которые организовывают переброску мигрантов. По словам Ландсбергиса, это не обязательно белорусские компании, пишет BNS.

«Мы должны посмотреть, кто вовлечен в эти процессы», – считает глава литовского МИД.

По словам Ландсбергиса, страны ЕС поддерживают Литву и выражают солидарность с ней.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил сегодня, что ЕС готов ввести дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко из-за ситуации с мигрантами.

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