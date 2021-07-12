Литва предложила ЕС три варианта санкций против белорусского режима
- 12.07.2021, 22:27
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ЕС готов ввести дополнительные санкции.
На заседании министров иностранных дел ЕС глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис предложил Евросоюзу рассмотреть три варианта санкций против белорусского режима из-за ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе.
Первый вариант заключается во введении пятого пакета санкций против физлиц и компаний. Второй вариант предусматривает расширение секторальных санкций, а третий – санкции в отношении отдельных компаний, которые организовывают переброску мигрантов. По словам Ландсбергиса, это не обязательно белорусские компании, пишет BNS.
«Мы должны посмотреть, кто вовлечен в эти процессы», – считает глава литовского МИД.
По словам Ландсбергиса, страны ЕС поддерживают Литву и выражают солидарность с ней.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил сегодня, что ЕС готов ввести дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко из-за ситуации с мигрантами.