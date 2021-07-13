Франция вводит ограничения для непривитых 13 13.07.2021, 11:39

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Ограничения для не защищенных прививкой вступят в действие с 1 августа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых против COVID-19 граждан. Видеообращение президента к гражданам страны опубликовано на сайте Елисейского дворца. Президент провозгласил новую философию власти: ограничения для невакцинированных, а не для всех. Это связано с новыми вспышками пандемии коронавирусной инфекции в связи с появлением штамма «дельта», сообщает РБК.

По словам президента, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50. С 1 августа сфера запрета расширится: без сертификата о прививке против COVID-19 или свежего теста ПЦР нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.

Перечисленными заведениями, учреждениями и средствами транспорта могут воспользоваться только люди, сделавшие прививку более 15 дней назад или те, у кого есть свежий отрицательный тест на коронавирус.

Макрон также пообещал в ускоренном порядке запустить законопроект об обязательной вакцинации всех, кто осуществляет уход за престарелыми людьми.

Кроме того, с октября французы лишатся права на бесплатные ПЦР-тесты, которые проводят без направления врача. Это делается для того, чтобы «поощрять вакцинацию, а не умножение тестов», пояснил Макрон. С началом учебного года кампании по вакцинации будут развернуты среди учащихся школ и студентов высших учебных заведений.

Власти также усилят контроль за приезжими из стран риска, пообещал президент Франции.

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