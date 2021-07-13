Город, где жила Мария Колесникова, дал ей премию мира 1 13.07.2021, 14:39

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Мария Колесникова

Фото: tut.by

Награда присуждена за «мужественную борьбу с режимом Лукашенко».

Политзаключенная Мария Колесникова получила Штутгартскую премию мира 2021 года за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность. Об этом сообщил ее учредитель - общественная организация AnStifter, передает dw.com.

До возвращения в Беларусь в 2020 году Мария Колесникова прожила в Штутгарте 12 лет.

Официальная церемония награждения премией в размере 5000 евро состоится 19 декабря. Штутгартская премия мира учреждена гражданской инициативой AnStifter за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.

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