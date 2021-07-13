Ученые открыли новый вид динозавра с тяжелым хвостом и когтями-бритвами 2 13.07.2021, 14:45

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иллюстрационное фото

А крупные ноздри обеспечивали животному отличное обоняние.

Палеонтологи идентифицировали новый род и вид травоядного динозавра Portellsaurus sosbaynati по окаменелой челюстной кости, найденной в окрестностях Портельи (Каталония), сообщает «Вокруг Света. Украина».

Эти массивные существа принадлежали к семейству гадрозавров (или гадрозавридов) – утконосых динозавров из подотряда орнитопод.

Гадрозавры неизвестного ранее вида бродили по территории современной Испании и соседних стран около 130 млн лет назад.

Травоядный динозавр достигал 8 метров в длину. Он обладал чрезвычайно острыми когтями и огромными ноздрями. Благодаря когтям динозавр виртуозно защищался от врагов и легко добывал себе пищу. А крупные ноздри обеспечивали животному отличное обоняние.

Руководивший исследованием доктор Андрес Сантос-Кубедо из Университета Жауме I в Валенсии и его коллеги провели филогенетический анализ окаменелости. Он показал, что Portellsaurus sosbaynati тесно связан с двумя другими видами гадрозавров раннего мела: Ouranosaurus nigeriensis и Bolong yixianensis.

По словам авторов научной работы, открытие Portellsaurus sosbaynati еще раз доказало, что в раннемеловую эпоху Пиренейский полуостров был родиной для множества разнообразных гадрозавров средних и крупных размеров.

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