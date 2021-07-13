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День белорусского искусства в Киеве: как это было?

  • 13.07.2021, 21:29
День белорусского искусства в Киеве: как это было?
Фото: RFE/RL

В украинской столице читали стихи белорусских поэтов, пели песни на белорусском языке.

В Киеве прошел День белорусского искусства. В воскресенье в украинской столице читали стихи белорусских поэтов, пели песни на белорусском языке – и не только, передает «Белсат».

День белорусского искусства был объявлен 7-го июля Белорусским советом по культуре. Прошел во дворе Киево-Могилянской академии, который украсили бело-красно-белой символикой. Организаторы хотели поддержать и объединить белорусов, которые бежали из родной страны, а также приобщить к белорусской культуре и украинцев.

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