День белорусского искусства в Киеве: как это было?
- 13.07.2021, 21:29
В украинской столице читали стихи белорусских поэтов, пели песни на белорусском языке.
В Киеве прошел День белорусского искусства. В воскресенье в украинской столице читали стихи белорусских поэтов, пели песни на белорусском языке – и не только, передает «Белсат».
День белорусского искусства был объявлен 7-го июля Белорусским советом по культуре. Прошел во дворе Киево-Могилянской академии, который украсили бело-красно-белой символикой. Организаторы хотели поддержать и объединить белорусов, которые бежали из родной страны, а также приобщить к белорусской культуре и украинцев.